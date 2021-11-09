SpaceX'in 4 astronot taşıyan Crew Dragon kapsülü Dünya'ya döndü! Dünyanın konuştuğu o görüntüler
2 Amerikalı, 1 Japon ve 1 Fransız toplamda dört astronotu taşıyan Crew Dragon Endeavour uzay kapsülü Florida açıklarında Meksika Körfezi'ne indi. Astronotlar SpaceX'in Falcon 9 roketi ile 23 Nisan'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.
09.11.2021 08:41
- Son Güncelleme: 09.11.2021 08:41
2 Amerikalı, 1 Japon ve 1 Fransız astronottan oluşan ekibi taşıyan kapsül, Dünya'ya dönüş yolculuğuna geçmeden, Uluslararası Uzay İstasyonu çevresinde 1,5 saatlik bir dönüş gerçekleştirmişti.
4 astronot, NASA'nın SpaceX ile gelişmekte olan kamu-özel ortaklığı kapsamında Dünya yörüngesine gönderilen 3'üncü ekip oldu.