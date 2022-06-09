Yüzlerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300'den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI'a milyar dolarlık tazminat

Avukatların yaptığı açıklamada, aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin de yer aldığı 90 sporcu kadının, tacizci doktor Nassar'ı, hakkında şikayet olmasına rağmen durdurmadığı için FBI'dan 1 milyar doları aşkın tazminat istediği belirtildi.