Yüzlerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300'den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI'a milyar dolarlık tazminat
ABD bu taciz davasını konuşuyor! Yüzlerce kadını taciz eden sapık doktor! ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan düzinelerce sporcu, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) 1 milyar doların üzerinde tazminat talep etti. İşte taciz skandalının ayrıntıları...
Avukatların yaptığı açıklamada, aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin de yer aldığı 90 sporcu kadının, tacizci doktor Nassar'ı, hakkında şikayet olmasına rağmen durdurmadığı için FBI'dan 1 milyar doları aşkın tazminat istediği belirtildi.
Açıklamada iddialarla ilgili, Michigan Üniversitesinden eski cimnastikçi Samantha Roy'un, "FBI işini basitçe yapmış olsaydı Nassar, benim de dahil olduğum yüzlerce kızı taciz etmeden durdurulurdu." ifadesine yer verildi.
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde ilk defa 2015'te cinsel istismar şikayetleri başlasa da FBI soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016'da tutuklanmıştı.