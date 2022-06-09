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Yüzlerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300'den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI'a milyar dolarlık tazminat

ABD bu taciz davasını konuşuyor! Yüzlerce kadını taciz eden sapık doktor! ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan düzinelerce sporcu, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) 1 milyar doların üzerinde tazminat talep etti. İşte taciz skandalının ayrıntıları...

09.06.2022 00:02 - Son Güncelleme: 09.06.2022 00:03
Düzinelerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300 ’den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI’a milyar dolarlık tazminat

Avukatların yaptığı açıklamada, aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin de yer aldığı 90 sporcu kadının, tacizci doktor Nassar'ı, hakkında şikayet olmasına rağmen durdurmadığı için FBI'dan 1 milyar doları aşkın tazminat istediği belirtildi.

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Düzinelerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300 ’den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI’a milyar dolarlık tazminat

Açıklamada iddialarla ilgili, Michigan Üniversitesinden eski cimnastikçi Samantha Roy'un, "FBI işini basitçe yapmış olsaydı Nassar, benim de dahil olduğum yüzlerce kızı taciz etmeden durdurulurdu." ifadesine yer verildi.

Düzinelerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300 ’den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI’a milyar dolarlık tazminat

Mağdur avukatları, Los Angeles FBI ajanlarının 2016'da Nassar'a karşı soruşturma başlatarak birkaç kadın sporcuyu dinlediği, ancak Michigan eyaleti yetkililerini uyarmadığı bilgisini hatırlattı.

Düzinelerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300 ’den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI’a milyar dolarlık tazminat

FBI, nisanda 13 kişilik mağdur grubun iddialarına ve 130 milyon dolarlık taleplerine ilişkin yorum yapmayı reddetmişti.

Düzinelerce sporcu cinsel taciz mağduru! Sapık doktor 300 ’den fazla cimnastikçiyi taciz etti! FBI’a milyar dolarlık tazminat

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde ilk defa 2015'te cinsel istismar şikayetleri başlasa da FBI soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

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