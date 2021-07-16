SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor
Son dakika haberine göre, Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi. İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi. Öte yandan Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi.
16.07.2021 10:07
- Son Güncelleme: 16.07.2021 10:07