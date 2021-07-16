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SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Son dakika haberine göre, Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi. İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi. Öte yandan Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken, selden etkilenenlere yardım sözü verdi.

16.07.2021 10:07 - Son Güncelleme: 16.07.2021 10:07
SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

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SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

RHEINLAND-PFALZ 50'YE ÇIKTI

SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.

SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

KUZEY REN VESTFALYA 31'E ÇIKTI
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

SON DAKİKA: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.