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Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada

Rusya'da bir çiftin şiddet dolu kavgası ve sonrasında yaşananlar ilginç anlara sahne oldu. Rus çiftin asansördeki kavgası etrafı kana buladı. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

16.07.2021 13:27 - Son Güncelleme: 16.07.2021 13:41
Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada

Apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kadın, arkasından gelen yüzü kanlı erkek arkadaşının yumruklarına maruz kalıyor. Kadın, erkek arkadaşına karşı koymaya çalışırken, asansördeki şiddet dakikalarca devam ediyor.

Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada

Adam telefonda görüşme yaptığı sırada kadın asansörde kamera olduğunu fark ediyor. Öfkeli adam kamerayı umursamazken, saniyeler sonra acımasızca vurmaya devam ettiği ve kafa attığı kadını asansörden dışarı atıyor.

Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada

KANLI KAVGA TEMİZLİKLE BİTTİ
Kavgayı sona erdiren genç çiftin kanlar içinde kalan asansörü temizlik kovası ve bez alarak temizlemeye geldiği görülüyor.

Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada

Birbirini darp ederek yaralayan çiftin temizlikten önce yaralarını bandajla sardığı dikkatlerden kaçmazken, asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izlerine itinayla temizlediği görülüyor.