Rus çift önce kavga edip asansörü kana buladı sonra temizledi! O anlar kamerada
Rusya'da bir çiftin şiddet dolu kavgası ve sonrasında yaşananlar ilginç anlara sahne oldu. Rus çiftin asansördeki kavgası etrafı kana buladı. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
16.07.2021 13:27
- Son Güncelleme: 16.07.2021 13:41
Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu.