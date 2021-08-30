SON DAKİKA: Afganistan işgali hem ABD'ye hem dünyaya pahalıya mal oldu! 2 trilyon dolar
Son dakika haberleri... Bölgede 2001'den bu yana savaşın doğrudan sonucu olarak 71 binden fazlası sivil yaklaşık 241 bin kişi hayatını kaybetti. ABD, savaş bölgesindeki 20 yıllık varlığı boyunca askeri operasyonlara tahmini 2 trilyon dolardan fazla harcadı. ABD'nin müdahalesi sonrası NATO ve müttefik ülkelerin de Afganistan'a asker göndermesiyle bu ülkedeki askeri varlık gösteren ülke sayısı 51 oldu. BMMYK raporlarına göre, savaş süresince 2,5 milyonu aşkın Afgan mülteci durumuna düştü.
Afganistan'ı, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından işgal eden ABD, bölgedeki son askerlerini 31 Ağustos'ta çıkarmaya hazırlanırken 20 yıl süren savaş ülkeye çok sayıda ölüm, yerinden edilme ve ekonomik maliyet getirdi. AA muhabiri, Afganistan'da son 20 yılda yaşananları rakamlarla derledi.
Brown Üniversitesinin "Savaşın Maliyeti" (Costs of War) başlıklı projesi kapsamında yapılan araştırmalara göre, Afganistan'da birçok sivil çapraz ateş, el yapımı patlayıcılar, suikastlar ve bombalamalar sebebiyle yaşamını yitirdi.
Afganistan'da ve Pakistan'daki sınır ötesi operasyonlarda 2001'den bu yana savaşın doğrudan sonucu olarak 71 binden fazlası sivil yaklaşık 241 bin kişi hayatını kaybetti.
ABD ordusunun 2017'de Afganistan'daki hava saldırıları için angajman kurallarını gevşetmesiyle sivil kayıplarda büyük bir artış yaşandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında Afganistan'da ABD öncülüğündeki hava saldırılarında öldürülen sivillerin sayısı yüzde 330 arttı.