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ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500'den fazla kişi tahliye edildi.

Son dakika haberi... ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi. İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi. İşte kabusun boyutunu gözler önüne seren sıcak görüntüler.

30.08.2021 11:04 - Son Güncelleme: 30.08.2021 11:05
ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500’den fazla kişi tahliye edildi.

ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi.

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ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500’den fazla kişi tahliye edildi.

Saatteki hızı 241 kilometreye (150 mil) ulaşan İda Kasırgası, yerel saatle 12.30 civarında Louisiana'nın Grand Adası'na ulaştı.

ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500’den fazla kişi tahliye edildi.

Kısa süre sonra başta New Orleans olmak üzere eyaletin güney şehirlerine ulaşan kasırga, elektrik kesintilerine neden oldu.

ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500’den fazla kişi tahliye edildi.

ABD'de elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us sitesi, 100 binden fazlasının son bir saat içinde olmak üzere Louisiana'da 300 binden fazla abonenin elektriklerinin kesik olduğunu kaydetti.

ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500’den fazla kişi tahliye edildi.

Diğer taraftan Louisiana Valisi John Bel Edwards, katıldığı bir televizyon programında, kıyı bölgelerinden 1542 kişinin, iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildiğini, ancak bu sayının artabileceğini aktardı.

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