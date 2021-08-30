ABD’de Ida Kasırgası’nda 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı! 1500'den fazla kişi tahliye edildi.
Son dakika haberi... ABD'nin güney eyaleti Louisiana'yı etkisi altına alan İda Kasırgası, eyalette 300 bin aboneyi etkileyen elektrik kesintisine yol açarken, eyaletin kıyı bölgelerinden 1500'den fazla kişi iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi. İda Kasırgası, ABD Ulusal Hava ve Meteoroloji Hizmetleri tarafından, 4 kategorisinde "son derece tehlikeli büyük kasırga" olarak nitelendirildi. İşte kabusun boyutunu gözler önüne seren sıcak görüntüler.
30.08.2021 11:04
- Son Güncelleme: 30.08.2021 11:05