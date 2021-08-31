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Haberler Dünya Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih'in ateş topları gibi

Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih'in ateş topları gibi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Yunanistan'da birçok yayın kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın katıldığı Akıncı TİHA törenini gündemine taşıdı. İHA teknolojisinde Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiği kaydedilirken, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti.

31.08.2021 12:36 - Son Güncelleme: 31.08.2021 12:36
Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih’in ateş topları gibi

Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. Dünyanın gözlerine çevirdiği tören, dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.

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Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih’in ateş topları gibi

"TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAKLAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu'da katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu.Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı "Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak." şeklindeki ifadeye dikkat çekti.

Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih’in ateş topları gibi

"TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR"
Erdoğan'ın, Akıncı'nın "bölgede ve dünyada huzurun, güvenin, barışın ve adaletin tesisi için samimi gayret gösteren Türkiye'nin gücüne güç katacağını" vurguladığı aktarıldı.

Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih’in ateş topları gibi

"TÜM DÜNYA TARAFINDAN TANINIYOR"
Proto Thema da Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncı ile birlikte Türkiye'nin, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri haline geldiğini yazdı.

Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih’in ateş topları gibi

Başkan Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin özellikle insansız hava aracı yapımı noktasındaki potansiyelinden övgüyle söz ettiği belirtildi.

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