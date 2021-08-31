Akıncı TİHA Yunan basınında geniş yankı uyandırdı: Fatih'in ateş topları gibi
Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri dünya basınında yer bulmaya devam ediyor. Yunanistan'da birçok yayın kuruluşu, Başkan Erdoğan'ın katıldığı Akıncı TİHA törenini gündemine taşıdı. İHA teknolojisinde Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam ettiği kaydedilirken, üstün özelliklere sahip Akıncı TİHA'yı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği sırada kullandığı ateş toplarına benzetti.
31.08.2021 12:36
- Son Güncelleme: 31.08.2021 12:36
Türkiye, insansız hava araçlarında gücüne güç katmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat törenine katıldı. Dünyanın gözlerine çevirdiği tören, dünya basınında yer bulmaya devam ediyor.
"TÜRKİYE'NİN RIZASINI ARAYACAKLAR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorlu'da katıldığı Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat Töreni, Yunan basınında geniş yer buldu.Kathimerini gazetesi, Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada kullandığı "Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak." şeklindeki ifadeye dikkat çekti.