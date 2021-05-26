SON DAKİKA: ABD'den sınır dışı edilen Putin'in kızıl ajanı Anna Chapman! Biden bile onu göndermek istememişti

Son dakika haberleri... 2010 yılında ABD'de tutuklanarak sınır dışı edilen, Putin'in 'kızıl ajanı' Anna Chapman'ın hayat hikayesi dinleyenleri hayrete düşürdü. Hatta dönemin Başkan Yardımcısı olan ABD Başkanı Joe Biden o yıllarda Chapman'ın güzelliğinin konuşulması üzerine "Açık konuşayım, onu geri göndermek benim fikrim değildi" dedi.

26.05.2021 09:13 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





