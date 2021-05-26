SON DAKİKA: ABD'den sınır dışı edilen Putin'in kızıl ajanı Anna Chapman! Biden bile onu göndermek istememişti
Son dakika haberleri... 2010 yılında ABD'de tutuklanarak sınır dışı edilen, Putin'in 'kızıl ajanı' Anna Chapman'ın hayat hikayesi dinleyenleri hayrete düşürdü. Hatta dönemin Başkan Yardımcısı olan ABD Başkanı Joe Biden o yıllarda Chapman'ın güzelliğinin konuşulması üzerine "Açık konuşayım, onu geri göndermek benim fikrim değildi" dedi.
26.05.2021 09:13
- Son Güncelleme: 26.05.2021 09:41
Çarpıcı kızıl ajan, ABD'de casusluk suçlamalarıyla tutuklandığında manşetlere çıktı. Esir takasında Rusya'ya döndü ve şimdi de ünlü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Daha sonra mankenlik ve TV sunuculuğu yapan Anna Chapman, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'uyuyan' ajanıydı.
Chapman'ın ilginç, hatta şoke edici bir hayat yaşadığını söylemek yanlış olmaz.
'HAYALET HİKAYELERİ OPERASYONU'
Anna, 2010 yılında dokuz diğer Rus ile birlikte New York'ta emlak işinde çalışırken tutuklandığında ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana Amerikan topraklarındaki en büyük yabancı istihbarat ağını kırdıklarını duyurdu.
FBI'ın casus çetesine karşı yürüttüğü operasyona Hayalet Hikayeleri Operasyonu adı verildi.