130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasında yeni bomba iddia! Meğer boşanma kararından haftalar önce...
Gündeme bomba gibi düşen 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanması ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Melinda Gates'i aldatmasından pedofili Epstein'le ilişkisine kadar her gün hakkında yüzlerce haber çıkan Bill Gates hakkında yeni bir iddia daha geldi. Meğer Bill ve Melinda Gates, Mayıs ayı başlarında boşandıklarını açıklamasından haftalar önce… İşte detaylar…
25.05.2021 12:19
- Son Güncelleme: 25.05.2021 12:19
ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor.
ABD basını çiftin boşanmadan önce attıkları milyon dolarlık adımı sayfalarına taşıdı. Çift boşandıklarını açıklamadan hemen önce pek çok hisse satışı gerçekleştirdi.
Business Insider'da yer alan habere göre, Bill ve Melinda Gates, Mayıs ayı başlarında boşandıklarını açıklamasından haftalar önce, Apple ve Twitter'da yüz milyonlarca dolarlık hisse senedi sattı.
Yaklaşık 146 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in boşanma kararından bu yana eşine 4 milyar dolarlık hisse senedi devrettiği açıklandı.
Aynı haberlerde Bill ve Melinda'nın evlilik öncesi bir anlaşması olmadığı için mahkeme kararına gerek duymayan, karşılıklı anlaşma esaslı 'ayırma sözleşmesine' güvendikleri bilgisi de yer aldı.