130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasında yeni bomba iddia! Meğer boşanma kararından haftalar önce...

Gündeme bomba gibi düşen 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanması ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Melinda Gates'i aldatmasından pedofili Epstein'le ilişkisine kadar her gün hakkında yüzlerce haber çıkan Bill Gates hakkında yeni bir iddia daha geldi. Meğer Bill ve Melinda Gates, Mayıs ayı başlarında boşandıklarını açıklamasından haftalar önce… İşte detaylar…

25.05.2021 12:19 - Son Güncelleme: 25.05.2021 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





