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Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye'nin yanı başında...

Doğu Akdeniz'de yeni bir hareketlenme yaşanıyor. Yunanistan ve yandaşları Türkiye'yi tahrik edecek hamlelerde bulunurken Rusya'dan da flaş bir hamle geldi. Rusya, Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.

26.05.2021 09:29 - Son Güncelleme: 26.05.2021 09:29
Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye sınırının yanı başında...

Rusya'nın daha çok Suriye iç savaşı nedeniyle Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye sınırının yanı başında...

'İDLİB İÇİN' İDDİASI
Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığı ile bilinen avio.pro haber sitesine göre Moskova'nın dün bölgeye aktarımını tamamladığı takviye gücün resmi amacı tatbikat gösteriliyor.

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye sınırının yanı başında...

Ancak Şam rejimiyle Rusya'nın muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesinde büyük bir operasyon hazırladığı iddia ediliyor. Rusya'nın son dönemde bölgeye hava ve füze saldırıları Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye sınırının yanı başında...

SEYİR FÜZESİ ATIYOR
Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya'nın Cebelitarık boğazı üzerinden Suriye kıyılarına gönderdiği 4 savaş gemisinden ilki 'Kalibar' seyir füzeleriyle donatılmış 'Boykiy' korveti.

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye sınırının yanı başında...

Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekât alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.