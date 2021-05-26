Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak! Türkiye'nin yanı başında...
Doğu Akdeniz'de yeni bir hareketlenme yaşanıyor. Yunanistan ve yandaşları Türkiye'yi tahrik edecek hamlelerde bulunurken Rusya'dan da flaş bir hamle geldi. Rusya, Doğu Akdeniz sularında bulundurduğu yaklaşık 12 savaş gemisiyle denizaltısına Baltık filosundan yola çıkardığı dört savaş gemisinin daha eklendiği bildirildi.
26.05.2021 09:29
- Son Güncelleme: 26.05.2021 09:29
Diğer üç gemi 'Kaliningrad', 'Korolev' ve 'Minsk' ise büyük çıkarma gemileri sınıfında. Üç çıkarma gemisinde Esad rejimine verilecek çok sayıda tank ve zırhlı piyade aracı bulunduğu belirtiliyor. Rus askeri uzmanlara göre olası askeri harekât alanı geçtiğimiz günlerde gerginlikler yaşanan İdlib bölgesi.