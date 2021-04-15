SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde
Son dakika haberine göre Washington Moskova'yı hedef alan yeni yaptırımları açıkladı. Washington, "Rusya'nın yönlendirmesiyle ABD seçimlerini etkileme girişiminde bulunan" 32 kurum ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.
15.04.2021 15:24
- Son Güncelleme: 15.04.2021 15:43
KREMLİN NE DEMİŞTİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında ABD basınında çıkan haberleri değerlendirerek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz" demişti.