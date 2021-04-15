RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

Son dakika haberine göre Washington Moskova'yı hedef alan yeni yaptırımları açıkladı. Washington, "Rusya'nın yönlendirmesiyle ABD seçimlerini etkileme girişiminde bulunan" 32 kurum ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

15.04.2021 15:24 - Son Güncelleme: 15.04.2021 15:43
SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

ABD, Ukrayna krizini tırmandırmamak için Karadeniz'e savaş gemisi gönderme kararından vazgeçse de Rusya'ya yaptırım uygulamaktan geri durmadı. ABD Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahaleyle bağlantılı 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

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SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yaptırımların, Moskova'nın seçimlere müdahale etmesi, siber casusluk aktiviteleri ve muhaliflere yönelik tutumuna cevaben alındığı belirtildi.

ABD'nin yeni yaptırımları, Rusya'nın hem ruble hem de ruble dışındaki para cinsinden borçlanmalarına uygulanacak.

SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

Buna göre, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesinde rol oynayan 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacak. Rusya'nın Kırım'ı işgali ile bağlantılı 5 şahıs ve 3 şirkete ABD Hazine Bakanlığı yaptırım uygulayacak. İlan edilen paket, teknoloji şirketlerine hedefli yaptırımları da içeriyor

SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

Resmi açıklamada, "Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağız. ABD, ulusal çıkarlarını savunacak, ABD'ye zarar veren Rus hükümet eylemlerinin bedelini ödetecek. Rusya'ya yaptırımlar Moskova'nın ABD seçimlerine müdahalesine ve kötü amaçlı siber faaliyetlerine yanıt" denildi.

SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

KREMLİN NE DEMİŞTİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı hakkında ABD basınında çıkan haberleri değerlendirerek, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Şimdilik gazete haberlerine göre yorum yapmayacağız. Washington'ın resmi kararları açıklamasını bekleyeceğiz" demişti.