SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı! 32 kurum ve kişi yaptırım listesinde

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yaptırımların, Moskova'nın seçimlere müdahale etmesi, siber casusluk aktiviteleri ve muhaliflere yönelik tutumuna cevaben alındığı belirtildi.

ABD'nin yeni yaptırımları, Rusya'nın hem ruble hem de ruble dışındaki para cinsinden borçlanmalarına uygulanacak.