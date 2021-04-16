RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı dün görkemli kutlamalar

Son dakika haberleri... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz hafta 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkelerindeki ekonomik problemlere karşı "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulunmuştu. Dün ise ülkede kurucu lider Kim Il-sung'un 109. yaş günü dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapıldı. Ülkenin farklı noktalarından gelenler yerel kıyafetleriyle dans etti.

16.04.2021 12:30 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:30
SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı. Dün görkemli kutlamalar

Kuzey Koreliler, kurucu lider Kim Il-sung ile oğlu ve ülkenin eski lideri Kim Jong-il'in heykellerinin bulunduğu Pyongyang'daki Mansu Tepesi'ni ziyaret etti.

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SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı. Dün görkemli kutlamalar

Ülkenin farklı noktalarından kutlamalara katılan kişilerin yerel kıyafetler giyerek dans ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı. Dün görkemli kutlamalar

Kurucu liderin doğum günü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Nisan, ülkede "Güneşin Günü" olarak anılıyor.

SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı. Dün görkemli kutlamalar

Ülke Japon işgali altındayken bir gerilla olarak savaşan ve 1948 yılında Kuzey Kore'yi kuran Kim Il-sung, 1994 yılında hayatını kaybetmişti.İktidarın babadan oğula geçtiği ülkede, Kim Il-sung'un ölümünden sonra oğlu Kim Jong-il ülkenin başına geçmiş ve 2011 yılına kadar iktidarda kalmıştı.

SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı. Dün görkemli kutlamalar

Kim Jong-il'in ölümünün ardından oğlu ve ülkenin şu anki lideri Kim Jong-un yönetimi devralmıştı.