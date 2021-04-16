SON DAKİKA: Kim Jong-un geçtiğimiz hafta kıtlık uyarısı yaptı dün görkemli kutlamalar

Son dakika haberleri... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz hafta 1990'larda yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan kıtlıkla karşılaştırma yaparak ülkelerindeki ekonomik problemlere karşı "Çetin Yürüyüş" başlatma çağrısında bulunmuştu. Dün ise ülkede kurucu lider Kim Il-sung'un 109. yaş günü dolayısıyla ülke genelinde kutlamalar yapıldı. Ülkenin farklı noktalarından gelenler yerel kıyafetleriyle dans etti.

16.04.2021 12:30 - Son Güncelleme: 16.04.2021 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





