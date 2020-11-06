Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde
Son dakika haberi... Dünya nefesini tuttu, ABD'den gelen seçim sonuçlarını bekliyor. ABD Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile önde olduğu açıklandı.
06.11.2020 09:15
- Son Güncelleme: 06.11.2020 09:22
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken,kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile Demokrat rakibi Joe Biden karşısında yarışı önde götürdüğü açıklandı. Joe Biden'ın ise yüzde 49.2'da kaldığı ifade edildi.
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