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Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

Son dakika haberi... Dünya nefesini tuttu, ABD'den gelen seçim sonuçlarını bekliyor. ABD Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile önde olduğu açıklandı.

06.11.2020 09:15 - Son Güncelleme: 06.11.2020 09:22
Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken,kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile Demokrat rakibi Joe Biden karşısında yarışı önde götürdüğü açıklandı. Joe Biden'ın ise yüzde 49.2'da kaldığı ifade edildi.

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Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

ABD Başkanlık seçimlerinde, Georgia eyaleti oy sayımı devam eden eyaletler arasında yer alıyor. Başkan Trump'ın oy sayımı başladığından itibaren başkanlık yarışını önde götürdüğü eyalette, son oy durumu iki aday arasında eşitlendi.

Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

Başkan Donald Trump ile rakibi Joe Biden eyalet oylarının yüzde 49,4'üne sahip olurken, 16 delegeye sahip eyalette oyların yüzde 98'i sayıldı.

Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

SEÇİMLERDE YOLSUZLUK İDDİASI
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia etti. İddiaları ile ilgili olarak "ABD'nin her yerinden belgeler geliyor" diyen Trump konuşması sırasında bu belgeleri paylaşmadı.

Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

Yasal olmayan şekilde sandıkların kapanmasından sonra bazı bölgelerde oyların kabul edildiğini ve Demokrat Parti Adayı Joe Biden'a fazla oy yazıldığını ifade eden Trump "Eğer yasal oyları saysanız kolayca kazandığımı görürsünüz" dedi.

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