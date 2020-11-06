Son dakika: ABD'de bıçak sırtı başkanlık seçimi: Pennsylvania'da Trump az farkla önde

SEÇİMLERDE YOLSUZLUK İDDİASI

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia etti. İddiaları ile ilgili olarak "ABD'nin her yerinden belgeler geliyor" diyen Trump konuşması sırasında bu belgeleri paylaşmadı.