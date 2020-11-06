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ABD seçimlerine Twitter ve Facebook müdahalesi! Trump'a savaş açtılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısı Facebook ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Joe Biden'ın sansürlenmemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Öte yandan Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirdi.

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!" dedi.

06.11.2020 10:11 - Son Güncelleme: 06.11.2020 10:41
ABD seçimlerine Twitter ve Facebook müdahalesi! Trump'a savaş açtılar

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, eyaletlerde bıçak sırtı bir yarış sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların yarısının Facebook ve Twitter tarafından sansürlenmesi ve "yanlış bilgi" notu düşülmesi dünya genelinde en çok konuşulan ve tartışılan konu haline geldi.

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ABD seçimlerine Twitter ve Facebook müdahalesi! Trump'a savaş açtılar

Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

ABD seçimlerine Twitter ve Facebook müdahalesi! Trump'a savaş açtılar

TRUMP'IN 11 TWİTİ SASÜRLENDİ
ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlendi. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düştü.

ABD seçimlerine Twitter ve Facebook müdahalesi! Trump'a savaş açtılar

Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlendi.

ABD seçimlerine Twitter ve Facebook müdahalesi! Trump'a savaş açtılar

BİDEN'A SANSÜR UYGULANMADI
Diğer yandan Trump'ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekti.

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