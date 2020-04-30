RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ardından tüm dünyay yayılan koronavirüs önce İran'ı sonrasında başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa'yı merkezi haline getirmişti. Şimdi de salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri. Ülkeden gelen 24 saatlik ölüm ve vaka sayıları tablosu durumun vahametini gösteriyor. Hayatını kaybeden insanların sayısının artmasının ardından cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Gelen görüntüler ise korkunç...

30.04.2020 12:22 - Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22
ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 bini geçti.

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ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...

Çinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 61 bin 669'a yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 64 bin 572'ye çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 147 bin 411 kişinin koronavirüs tedavisi tamamlandı.

ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23,384 ve vaka sayısı ise 299,691 olarak rapor edilmesinden sonra cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşandı.

ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...

Ülke çapında salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'u 6,771 ölü ve 116,365 vaka ile New Jersey takip etti.

ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...

New York şehrindeki Gerard J. Neufeld Cenazeevi'nde de aşırı yoğunluk görüldü.

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