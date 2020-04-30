ABD'den kan donduran fotoğraflar! Koronavirüsten ölenleri karton kutulara koyup...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ardından tüm dünyay yayılan koronavirüs önce İran'ı sonrasında başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa'yı merkezi haline getirmişti. Şimdi de salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri. Ülkeden gelen 24 saatlik ölüm ve vaka sayıları tablosu durumun vahametini gösteriyor. Hayatını kaybeden insanların sayısının artmasının ardından cenaze işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Gelen görüntüler ise korkunç...
30.04.2020 12:22
- Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22
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