Hepsi Çanakkale Savaşı’ndan kalma! 106 yıllık tarih New York Times manşetlerinde!

THE NEW YORK TİMES'A HABER OLDU

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütülen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, The New York Times gazetesine konu oldu. Dün gazetede yayınlanan haberde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı hakkında bilgi verildi.

'DÜNYADA 1'İNCİ DÜNYA SAVAŞI TEMALI BİR SUALTI PARKI İLK DEFA OLUŞTURUYORUZ'

Çanakkale'nin dünyanın en önemli dalış merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini ve artık sona gelindiğini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2017 yılından beri Çanakkale Savaşı Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca yürütmekte olduğumuz çalışmalar, bu ay itibarıyla nihayetlendi ve Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1'inci Dünya Savaşı temalı hem bir dalış merkezi hem de su altı parkı oluşturduk.