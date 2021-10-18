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Şoke eden kareler! Lut Gölü'nde çırılçıplak yürüdüler

İsrail sınırında yer alan Lut Gölü'nde artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi her yıl bir metre geri çekiliyor. İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li sanatçı Spencer Tunick, bu duruma farkındalık yaratmak için işbirliği yaptı. Bu kapsamda beyaz bir boyayla kaplanan yüzlerce insan çıplak model poz verdi. İşte akılalmaz kareler...

18.10.2021 15:58 - Son Güncelleme: 18.10.2021 17:19
Şoke eden kareler! Lut Gölü’nde çırılçıplak yürüdüler

İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li sanatçı Spencer Tunick'in ortak çalışması vücutları beyaz bir boyayla kaplanan yüzlerce çıplak modeli Lut Gölü'nün etrafında bir araya getirdi. Çalışmanın amacı ise iklim krizine dikkat çekmek...

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Şoke eden kareler! Lut Gölü’nde çırılçıplak yürüdüler

Üzerlerinde sadece beyaz boyalar olan yüzlerce çırılçıplak insan... İsrail'deki Lut Gölü'nün etrafında giderek genişleyen çölde bir arada. yürüyorlar, arada ellerini kaldırıp poz veriyorlar.

Şoke eden kareler! Lut Gölü’nde çırılçıplak yürüdüler

Tüm bu akılalmaz görüntüler aslında bir fotoğraf projesi ve iklim krizine dikkat çekmek için tasarlanmış bir çalışma.

Şoke eden kareler! Lut Gölü’nde çırılçıplak yürüdüler

ABD'li fotoğrafçı Spencer Tunick'in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz olarak da bilinen Lut Gölü yakınlarındaki bir çöl boyunca yürüdü. Modellerin vücudu sadece beyaz bir boyayla kaplandı ve çekimler süresince hepsi çırılçıplaktı.

Şoke eden kareler! Lut Gölü’nde çırılçıplak yürüdüler

54 yaşındaki Tunick daha önce de benzer çalışmalarıyla ses getiren projelere imza atarak adından çok söz ettirmişti.

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