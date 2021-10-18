Şoke eden kareler! Lut Gölü'nde çırılçıplak yürüdüler
İsrail sınırında yer alan Lut Gölü'nde artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle su seviyesi her yıl bir metre geri çekiliyor. İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li sanatçı Spencer Tunick, bu duruma farkındalık yaratmak için işbirliği yaptı. Bu kapsamda beyaz bir boyayla kaplanan yüzlerce insan çıplak model poz verdi. İşte akılalmaz kareler...
18.10.2021 15:58
- Son Güncelleme: 18.10.2021 17:19
İsrail Turizm Bakanlığı ve ABD'li sanatçı Spencer Tunick'in ortak çalışması vücutları beyaz bir boyayla kaplanan yüzlerce çıplak modeli Lut Gölü'nün etrafında bir araya getirdi. Çalışmanın amacı ise iklim krizine dikkat çekmek...
ABD'li fotoğrafçı Spencer Tunick'in son projesi kapsamında, yüzlerce çıplak model Ölü Deniz olarak da bilinen Lut Gölü yakınlarındaki bir çöl boyunca yürüdü. Modellerin vücudu sadece beyaz bir boyayla kaplandı ve çekimler süresince hepsi çırılçıplaktı.