İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor
2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs hakkında yapılan son araştırma dikkat çekti. Araştırmada koronavirüsün en yaygın belirtileri ortaya çıktı. Belirtiler her 7 kişinin 1'inde görülüyor.
18.10.2021 10:27
- Son Güncelleme: 18.10.2021 10:27
The Mirror'da yer alan habere göre, King's College London'dan yeni bir araştırma, uzun süreli Covid'in sadece yetişkinleri değil aynı zamanda çocukları ve gençleri de etkileyebileceğini ortaya koydu.