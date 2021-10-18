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Haberler Dünya İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs hakkında yapılan son araştırma dikkat çekti. Araştırmada koronavirüsün en yaygın belirtileri ortaya çıktı. Belirtiler her 7 kişinin 1'inde görülüyor.

18.10.2021 10:27 - Son Güncelleme: 18.10.2021 10:27
İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

Dünya genelinde çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) yaklaşık 5 milyon insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.

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İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

Virüs son dönemde ortaya çıkan varyantları ile gündemde. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka ve ölüm sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

AYLARCA SÜRÜYOR!
Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

EZBER BOZAN ARAŞTIRMA
Bilim dünyası bir süredir bu durumu mercek altına almış durumda. 'Uzun Kovid'den yeni bilgiler İngiltere'den geldi. İngiliz bilim insanları ezber bozan sonuçlara ulaştı.

İşte koronavirüsün en yaygın belirtisi! Her 7 kişinin 1’inde görülüyor

The Mirror'da yer alan habere göre, King's College London'dan yeni bir araştırma, uzun süreli Covid'in sadece yetişkinleri değil aynı zamanda çocukları ve gençleri de etkileyebileceğini ortaya koydu.

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