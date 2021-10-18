ABD ile anlaşma yapan Yunanistan’dan flaş itiraf: Artık eski Türkiye yok

"AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ KARŞIMIZA ALMAK DEĞİL"

Dendias, "ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye'ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var: Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi" dedi.