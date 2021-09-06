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Haberler Dünya Dünya Afganistan'ın ardından Gine'deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Dünya Afganistan'ın ardından Gine'deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Dünya Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini konuşurken dün şoke eden bir haber daha geldi. Gine'nin demokratik güç değişimiyle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Alpha Conde darbeyle devrildi. Ülkeden gelen görüntülerde Conde'nin bir oda dolusu askerin içinde kaldığı ve halsiz tavırları dikkat çekti. Ancak daha sonrasında Conde'nin durumuna ve nerede olduğuna dair hiçbir bilgi verilmedi. Darbenin arkasındaki isim Albay Doumbouya ise Fransız Yabancı Lejyonu'ndan. İşte detaylar&hellip;

06.09.2021 14:07 - Son Güncelleme: 06.09.2021 14:07
Dünya Afganistan’ın ardından Gine’deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Gine'de 2010'da ilk demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde, 2018'de oluşturduğu elit timin başına bizzat getirdiği Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrildi.

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Dünya Afganistan’ın ardından Gine’deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Gineli bir subay, Pazar günü yayınladığı bildiride, Gine Anayasasının darbeyle feshedildiğini duyurdu. Gineli subay Mamady Doumbouya videoda "Artık siyaseti tek bir kişiye emanet etmeyeceğiz. Onu halka emanet edeceğiz. Sadece bunun için geliyoruz, askerin görevi ülkeyi kurtarmaktır" dedi.

Dünya Afganistan’ın ardından Gine’deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir danışmanı CNN'e Conde'nin tutuklu olduğunu ve Batı Afrika ülkesinde darbe yapıldığını söyledi. Geçen yıl çok tartışmalı bir seçimi kazanan 83 yaşındaki siyasetçinin alıkonulduğu yer belli değil.

Dünya Afganistan’ın ardından Gine’deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Videoda, özel kuvvetler üniforması giyen Doumbouya, Conde'yi tutukladıklarını ve anayasayı, hükümeti ve diğer tüm kurumları askıya aldıklarını söyledi. Kara ve hava sınırlarının kapatıldığını da duyurdu.

Dünya Afganistan’ın ardından Gine’deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

'SAÇININ TELİNE BİLE DOKUNMADIK, DEĞİL Mİ?'
Video, yerel medya tarafından geniş çapta yayıldı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi, eski bakanlar çağrıldı. Devlet televizyonunda yayınlanan daha sonraki bir güncellemede, askeri yetkililer, Conde'nin zarar görmediğini söyledi.

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