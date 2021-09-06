Dünya Afganistan’ın ardından Gine’deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?

Gineli bir subay, Pazar günü yayınladığı bildiride, Gine Anayasasının darbeyle feshedildiğini duyurdu. Gineli subay Mamady Doumbouya videoda "Artık siyaseti tek bir kişiye emanet etmeyeceğiz. Onu halka emanet edeceğiz. Sadece bunun için geliyoruz, askerin görevi ülkeyi kurtarmaktır" dedi.