Dünya Afganistan'ın ardından Gine'deki darbe ile şokta! Flaş iddia! Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde nerede?
Dünya Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini konuşurken dün şoke eden bir haber daha geldi. Gine'nin demokratik güç değişimiyle iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı Alpha Conde darbeyle devrildi. Ülkeden gelen görüntülerde Conde'nin bir oda dolusu askerin içinde kaldığı ve halsiz tavırları dikkat çekti. Ancak daha sonrasında Conde'nin durumuna ve nerede olduğuna dair hiçbir bilgi verilmedi. Darbenin arkasındaki isim Albay Doumbouya ise Fransız Yabancı Lejyonu'ndan. İşte detaylar…
06.09.2021 14:07
- Son Güncelleme: 06.09.2021 14:07
Gine'de 2010'da ilk demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde, 2018'de oluşturduğu elit timin başına bizzat getirdiği Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrildi.
Gineli bir subay, Pazar günü yayınladığı bildiride, Gine Anayasasının darbeyle feshedildiğini duyurdu. Gineli subay Mamady Doumbouya videoda "Artık siyaseti tek bir kişiye emanet etmeyeceğiz. Onu halka emanet edeceğiz. Sadece bunun için geliyoruz, askerin görevi ülkeyi kurtarmaktır" dedi.
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin bir danışmanı CNN'e Conde'nin tutuklu olduğunu ve Batı Afrika ülkesinde darbe yapıldığını söyledi. Geçen yıl çok tartışmalı bir seçimi kazanan 83 yaşındaki siyasetçinin alıkonulduğu yer belli değil.