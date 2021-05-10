Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri olan 130 milyar dolarlık boşanma kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Gelen son iddia ise şoke etti. İşte detaylar…

10.05.2021 10:22 - Son Güncelleme: 10.05.2021 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





