RAMAZAN İMSAKİYE
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Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından biri olan 130 milyar dolarlık boşanma kararının ardından birçok iddia ortaya atıldı. Gelen son iddia ise şoke etti. İşte detaylar…

10.05.2021 10:22 - Son Güncelleme: 10.05.2021 10:37
Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

Wall Street Journal gazetesi, 56 yaşındaki Melinda Gates'in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı.

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Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

Gazete, Gates'in özellikle ABD'li insan kaçakçısı ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates'in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu yazdı. Mynet'te yer alan habere göre, Geçen yıllarda taciz, tecavüz ve insan ticareti gibi suçlardan hüküm giyen Epstein, kaldığı cezaevinde intihar etmişti.

Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

130 milyar dolarlık servete sahip çift 27 yıllık evliliklerini, "Geri dönülemez derecede bozulduğu" gerekçesiyle geçen hafta bitirme kararı almıştı.

Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

Bill Gates ile Epstein'in 2011'den beri tanıştığı ve ikilinin sık sık görüştüğü belirtilirken Melinda Gates'in bu görüşmelerden rahatsızlık duyduğu aktarılmıştı.

Şok iddia! 130 milyar dolarlık Bill-Melinda Gates boşanmasının ardından fuhuş çıktı! Meğer 2019 yılından beri…

EPSTEIN'IN EVİNDE KALDI
New York Times, 2019'da Gates ve Epstein'ın sık sık görüştüğünü ve Gates'in Epstein'ın New York'taki evinde kaldığını da yazmıştı.