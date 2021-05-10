Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yörüngeye uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasalarının dördüncü en yüksek hacimli birimi Dogecoin kabul edeceğini açıkladı. Öte yandan Elon Musk, Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "gerçek aya gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı. Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, DogeSpaceX'in aya seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.
10.05.2021 09:12
- Son Güncelleme: 10.05.2021 09:14