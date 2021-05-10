RAMAZAN İMSAKİYE
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Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yörüngeye uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasalarının dördüncü en yüksek hacimli birimi Dogecoin kabul edeceğini açıkladı. Öte yandan Elon Musk, Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "gerçek aya gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı. Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, DogeSpaceX'in aya seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.

10.05.2021 09:12 - Son Güncelleme: 10.05.2021 09:14
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yörüngeye uydu yerleştirme ücreti olarak kripto para piyasalarının dördüncü en yüksek hacimli birimi Dogecoin kabul edeceğini açıkladı.

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Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek

Açıklamanın ardından hızla yükselen Dogecoin, son 24 saatte 0.4257 dolardan, 0.5943 dolara kadar yükseldikten sonra 0.5359 dolara çekilirken, haftalık kazancı yüzde 41'i aştı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek

Taşıyacağı uyduları ayın yörüngesine yerleştirmek üzere aya seyahat edecek olan rokete de DogeSpaceX adı verildi. DogeSpaceX adlı roketin 2022 yılının ilk çeyreğinde fırlatılması planlandı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek

Elon Musk, Nisan ayında Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "gerçek aya gerçek Dogecoin indireceklerini" vurgulamıştı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX uydu yerleştirmede kripto para birimi Dogecoin kabul edecek

Musk Pazartesi günü yaptığı açıklamada da, DogeSpaceX'in aya seyahatinin Dogecoin ile finanse edileceğini doğruladı.