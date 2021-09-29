Dünyanın gözü İngiltere’de! Yakıt krizi derinleşiyor! Sürücüler arasında bıçaklı kavga çıktı askerler devreye girdi!

Kwarteng, İngiliz resmi yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, son günlerde ülkenin bazı bölgelerinde halkın benzin istasyonları önünde kuyruk oluşturmasının zor bir durum olduğunu, buna rağmen ülkede bir krizin bulunmadığını, durumun düzelmeye başladığını ifade etti.