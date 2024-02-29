Siyonist Yahudi Jacob Rothschild öldü yerine sevilmeyen evlat 5’inci Baron Nathaniel Philip Rothschild geçti: Düğününe bile gitmedi

Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
YAHUDİ BARON ÖLDÜ
Rothschild ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Son derece başarılı bir finansör, kültür ve sanat savunucusu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail'deki ve Yahudi kültüründeki hayırseverliğin tutkulu bir destekçisi, mükemmel bir çevreci, çok sevilen bir arkadaş, baba ve dedeydi." ifadeleri yer aldı.
KATİLDEN YAHUDİ BARON'A ÖVGÜLER
Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden Jacob Rothschild'in ölümü üzerine taziye mesajı yayımladı.
Kendisi gibi binlerce Müslüman'ın kanı elinde olan katil Baron'a övgüler yağdıran Netanyahu, "Dünyaca ünlü bir hayırsever ve İsrail devletinin büyük bir destekçisi olan Lord Jacob Rothschild'in vefatı nedeniyle Rothschild ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum. On dokuzuncu yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. Yirminci ve yirmi birinci yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü. İsrail halkı onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır." ifadelerini kullandı.