Siyonist Yahudi Jacob Rothschild öldü yerine sevilmeyen evlat 5’inci Baron Nathaniel Philip Rothschild geçti: Düğününe bile gitmedi

Rothschild ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Son derece başarılı bir finansör, kültür ve sanat savunucusu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail'deki ve Yahudi kültüründeki hayırseverliğin tutkulu bir destekçisi, mükemmel bir çevreci, çok sevilen bir arkadaş, baba ve dedeydi." ifadeleri yer aldı.

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Kendisi gibi binlerce Müslüman'ın kanı elinde olan katil Baron'a övgüler yağdıran Netanyahu, "Dünyaca ünlü bir hayırsever ve İsrail devletinin büyük bir destekçisi olan Lord Jacob Rothschild'in vefatı nedeniyle Rothschild ailesine en derin taziyelerimi iletiyorum. On dokuzuncu yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. Yirminci ve yirmi birinci yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü. İsrail halkı onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır." ifadelerini kullandı.