Game of Thrones’un Dağ’ı beslenme sırrını açıkladı! 8 bin kalorilik diyet ile dünyanın en güçlü adamı: Günde dört biftek...

Game of Thrones'un Dağ'ı, dünyaca ünlü yıldız Haftor Bjornsson, "ultra kaslı" fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı. Yayımlandığı dönem izlenme rekorları kıran dizide "kemik kıran" Dağ karakterini canlandıran Bjornsson, günde üç ana ve üç ara öğün ile sekiz bin kaloriye ulaşıyor. Herkül gibi bir vücut yapısına sahip olmanın hayati önem taşıdığını söyleyen İzlandalı aktör, beslenme sırlarını açıkladı. İşte Haftor Bjornsson'ın sekiz bin kalorilik diyeti…