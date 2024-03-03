Game of Thrones'un Dağ'ı, dünyaca ünlü yıldız Haftor Bjornsson, "ultra kaslı" fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı. Yayımlandığı dönem izlenme rekorları kıran dizide "kemik kıran" Dağ karakterini canlandıran Bjornsson, günde üç ana ve üç ara öğün ile sekiz bin kaloriye ulaşıyor. Herkül gibi bir vücut yapısına sahip olmanın hayati önem taşıdığını söyleyen İzlandalı aktör, beslenme sırlarını açıkladı. İşte Haftor Bjornsson'ın sekiz bin kalorilik diyeti…
Game of Thrones'ın kemik kıran "Dağ"ı, İzlandalı oyuncu Hafthor Bjornsson, beslenme sırrını açıkladı. 2018'de "Dünyanın en güçlü adamı" yarışmasını kazanan Hafthor Bjornsson, kaslı fiziğini meşhur diyetine borçlu. Peki, Hafthor Bjornsson nasıl besleniyor, gün boyunca neler yiyor? İşte, detaylar…
GAME OF THRONES'UN YILDIZI GÜNDE ALTI ÖĞÜN YİYOR
Yayımlandığı dönem izlenme rekorları kıran Game of Thrones'un ünlü yıldızı 35 yaşındaki Hafthor Bjornsson, günde üç ana öğün ve üç de ara öğün yiyerek besleniyor.
Bir günde tam sekiz bin kaloriye ulaşan Bjornsson, 1.80 boyunda ve yaklaşık 191 kilogram ağırlığında.
Hafthor Bjornsson, Herkül gibi bir vücut yapısına sahip olmanın hayati önem taşıdığını söylüyor.