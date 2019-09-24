Siyonist İsrail'in 1947'den bu yana sürdürdüğü isgalin haritası
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, Siyonist İsrail'in Filistin'i işgalini ve dünyanın bu duruma sessiz kalışını BM kürsüsünde gösterdiği İsrail'in işgal haritası ile bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Erdoğan'ın gösterdiği o harita ve İşgalci İsrail'in 1947'den bugüne kadar sürdürdüğü işgal politikası.
Siyonist İsrail'in hukuksuz ve insanlık dışı eylemlerle Filistin'i işgalini sert sözlerle eleştiren Başkan Erdoğan, BM'ye de bu duruma kayıtsız kaldığı için tepki gösterdi.
Erdoğan, dünyada adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisinin, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
1947'DE İSRAİL NERESİYDİ ŞU ANDA İSRAİL NERESİYDİ?
"Daha birkaç gün önce sokaktaki masum bir Filistinli kadının İsrail güvenlik güçleri tarafından alçakça öldürüldüğü görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum bu İsrail neresidir, acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor, 1947'de İsrail neresiydi, bunun ardından acaba 1949, 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi?" diye sordu.
Erdoğan, bölgeye ilişkin haritaları göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sene 1947, neredeyse burada İsrail yok gibi, tamamı Filistin... Sene 1947 paylaşım planı var ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Geliyorum bugüne, güncel durum şu an artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu, hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birlemiş Milletler'in İsrail ile almış olduğu bunca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu, hayır geçmiyor. Peki o zaman Birlemiş Milletler ne işe yarıyor."