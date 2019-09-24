Sisi'nin kabusu olan Muhammed Ali'den yeni paylaşım: "Peşimdeler, eğer öldürülürsem..."

MUHAMMED ALİ'NİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLMEK İSTENİYOR

Bu kapsamda Mısır'daki protestoları ateşleyen Muhammed Ali'nin Mısır vatandaşlığı iptal edilmek isteniyor.

Middle East Monitor'un haberine göre Mısırlı avukat Leila Maklad, aktör, film yapımcısı ve müteahhit Muhammed Ali Abdel Khaleq'in vatandaşlığının iptali için savcılığa başvurdu. Gerekçe olarak "Ali'nin Mısır ordusuna hakaret etmesi ve Mısır devletinin politik önderliğine karşı gösteriler düzenlemek üzere çağrı yapması" gösterildi.