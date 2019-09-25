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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets, son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren isimlerden biri. İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası yine gözlerin çevrildiği Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti yine tutmuş oldu. Günlük sismik faaliyetler konusunda bilgi veren Frank Hoogerbeets, Ahaber'e özel açıklamalarda bulundu. İstanbul'a tetikte olmasını söyleyen Frank Hoogerbeets bir ilimizi daha uyardı. İşte Frank Hoogerbeets'in korkutan açıklamaları.

25.09.2019 10:36 - Son Güncelleme: 25.09.2019 11:01
Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Hoogerbeets 'İstanbullular tetikte olun!' dedi. İşte yeni nesil deprem kahinin o açıklamaları.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR'

Özellikle İstanbulluları uyaran Frank Hoogerbeets: 'Eğer İstanbuldaysanız, her an tetikte olun ve bir deprem planınız olsun.' dedi ve ekledi 'İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli. Marmara Bölgesinde her an gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında. Bu deprem, büyük bir depremin habercisi olabilir...

FRANK HOOGERBEETS'İN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

Hatta en kötü senaryoya göre büyüklüğü 7'yi ve 8'i de bulabilir. Fakat son yaşanılan gibi küçük depremlerde olabilir.'

Peki İstanbul'da yaşanan son deprem ne anlama geliyor. Frank Hoogerbeets bu soruyu da yanıtladı:

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

'Bu depremler baskının büyüdüğüne işaret ediyor. Bir sonrakinin ne zaman olacağını hesaplamak çok zor. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki adalar bölgesinde tüm işaretlere baktığımda büyük bir deprem bekleniyor. Fakat zamanını hesaplamak bu noktada çok zor. Bu durumda ekstra alarmda olmalıyız.' dedi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

HOOGERBEETS ANKARA'YI DA UYARDI

Deprem İstanbul'da yaşandı ancak Frank Hoogerbeets Ankara'yı da uyarılar arasına ekledi. Hoogerbeets:'Türkiye'de bir deprem gerçekleşecek olursa Türkiye ile Yunanistan arasındaki bölgede kısa zamanda 6-7 büyüklüğünde beklenir...

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