Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'

'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR'

Özellikle İstanbulluları uyaran Frank Hoogerbeets: 'Eğer İstanbuldaysanız, her an tetikte olun ve bir deprem planınız olsun.' dedi ve ekledi 'İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli. Marmara Bölgesinde her an gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında. Bu deprem, büyük bir depremin habercisi olabilir...