Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Ve yeniden uyardı: 'İstanbullular tetikte olun!'
Kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets, son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiren isimlerden biri. İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası yine gözlerin çevrildiği Frank Hoogerbeets'in deprem kehaneti yine tutmuş oldu. Günlük sismik faaliyetler konusunda bilgi veren Frank Hoogerbeets, Ahaber'e özel açıklamalarda bulundu. İstanbul'a tetikte olmasını söyleyen Frank Hoogerbeets bir ilimizi daha uyardı. İşte Frank Hoogerbeets'in korkutan açıklamaları.
'BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR'
Özellikle İstanbulluları uyaran Frank Hoogerbeets: 'Eğer İstanbuldaysanız, her an tetikte olun ve bir deprem planınız olsun.' dedi ve ekledi 'İstanbul gibi kritik bir bölgedeyseniz bu çok önemli. Marmara Bölgesinde her an gizli bir alarm durumu mevcut. Çünkü her an büyük bir deprem olabilir. Bunun herkes farkında. Bu deprem, büyük bir depremin habercisi olabilir...
FRANK HOOGERBEETS'İN İSTANBUL DEPREMİ İÇİN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
'Bu depremler baskının büyüdüğüne işaret ediyor. Bir sonrakinin ne zaman olacağını hesaplamak çok zor. Özellikle Türkiye ve Yunanistan arasındaki adalar bölgesinde tüm işaretlere baktığımda büyük bir deprem bekleniyor. Fakat zamanını hesaplamak bu noktada çok zor. Bu durumda ekstra alarmda olmalıyız.' dedi.