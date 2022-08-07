Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya alçak baskın
İsrail'in, Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılar sürerken 2201 kadar fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Aksa kapılarındaki provokatif eylemlerde Filistinliler tartaklandı ve darp edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
07.08.2022 17:40 - Son Güncelleme: 07.08.2022 17:42
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğleden sonra Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av gerekçesiyle 2201 kadar fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimcilerin, Aksa içinde yere yatarak dini ritüellerini yaptığı görüldü.
İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİ DE BASKINA KATILDI
İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen isimler arasında yer aldı.
"Bugün 9 Ağustos'ta Yahudiler için en kutsal mekan Tapınak Dağı'na (Mescid-i Aksa'ya) oğlum David ile yürümek ve buradaki egemenliğin bizim olduğunu hatırlatmak için geldim."