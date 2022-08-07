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Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya alçak baskın

İsrail'in, Gazze'ye yönelik başlattığı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılar sürerken 2201 kadar fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Aksa kapılarındaki provokatif eylemlerde Filistinliler tartaklandı ve darp edildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

07.08.2022 17:40 - Son Güncelleme: 07.08.2022 17:42
Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya alçak baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğleden sonra Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av gerekçesiyle 2201 kadar fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya alçak baskın

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimcilerin, Aksa içinde yere yatarak dini ritüellerini yaptığı görüldü.

Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya alçak baskın

İSRAİLLİ MİLLETVEKİLİ DE BASKINA KATILDI
İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen isimler arasında yer aldı.

Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya alçak baskın

Ben-Gvir baskından sonrasında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Siyonist işgalcilerden İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya alçak baskın

"Bugün 9 Ağustos'ta Yahudiler için en kutsal mekan Tapınak Dağı'na (Mescid-i Aksa'ya) oğlum David ile yürümek ve buradaki egemenliğin bizim olduğunu hatırlatmak için geldim."

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