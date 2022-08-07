Pelosi'nin ziyareti sonrası Çin - Tayvan geriliminde ateş yükseliyor! 66 savaş uçağı ve 14 gemi Ada çevresinde
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gerçekleştirdiği ziyaret Asya'da suları ısıttı. Çin'in Tayvan sınırında başlattığı askeri tatbikatlar sürerken Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 66 savaş uçağı ve 14 gemisinin Ada çevresinde görüldüğü ifade edildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 4'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) 66 savaş uçağı ve 14 gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca uçaklardan 22'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusunda ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) güneybatı bölümünde uçtuğunun belirlendiği kaydedildi.
Bakanlık, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, ziyaretin ardından Ada çevresinde tatbikatın başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti.