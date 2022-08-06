Dünya diken üstünde! Savaş jetleri peş peşe havalandı Çin çizgiyi aştı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından başlayan Çin-Tayvan gerginliğinde, Çin'e ait 49 savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen "orta çizgi"yi geçtiği ifade edildi.
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde, Çin'e ait 49 askeri uçağın Tayvan Boğazı'nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen "orta çizgi"yi geçtiği ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta, 24 "SU-30", 7 "J-10", 6 "J-11" ve 10 "J-16" savaş uçağı ile 1 "Y-8 EW" deniz nakliye ve 1 "Y-8ASW" deniz devriye uçağının hattın doğu tarafına geçtiğinin tespit edildiği bilgisi aktarıldı.
Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.
Bakanlık, önceki açıklamasında, tatbikatların ikinci gününde, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.
7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.
Tayvan'a 25 yılın ardından ayak basan ABD'li en üst düzey yetkili olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin gezisinin ardından Tayvan'ın en büyük sosyal medya platformu PTT'de hükümetin bu gezi için ABD tarafına önemli miktarda para ödediğini iddia eden bir yazı yayınlandı.
Paylaşıma göre Washington DC'de bulunan bir halkla ilişkiler şirketi olan Gephardt Group Danışmanlığının 2018 yılından bu yana Pelosi ve çevresini etkilemek için Tayvan lideri Tsai Ying Wen adına kulis yaptığı iddia edildi. Tayvan'ın 2018 ile 2022 yılları arasında 16 komisyona toplam 3,15 milyon ABD doları ödediği iddia edilirken, yapılan ödemelerin ayrıntıları bir belge şeklinde paylaşıldı.
TAYVAN'DAN YANIT GECİKMEDİ
Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada yayınlanan belgenin uydurma ve imzaların sahte olduğunu belirterek, Pelosi'ye ödeme yapıldığı iddiasını yalanladı. Bakanlık, hükümete ve ziyaretçilerine iftira atmak için her türlü yalan haberin kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak paylaşıldığını belirtti.