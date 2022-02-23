Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin'in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonu, nargile...
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor! Putin'in Ukrayna Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıması gerilimi zirveye ulaştırdı. Gerilim tırmanmışken Rusya'da Putin'in en büyük rakibi Navalny ekibinin ortaya saçtığı görüntülere Rus liderin vereceği tepki merak ediliyor. Görüntülerde striptiz salonu ve nargile detayı yer alıyor.
23.02.2022 10:46 - Son Güncelleme: 23.02.2022 10:55
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başını ağrıtan saray görüntülerine yenileri eklendi. Karadeniz'de gizlice yaptırdığı iddia edilen konut, ülkede büyük tepkilere neden olmuştu. Bu sarsıntının kısa sürede bitmeyeceği, yeni fotoğraflarla daha ne anlaşıldı.
Rus muhalif Aleksey Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekmişti. Sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından açıklamalar peş peşe geldi.