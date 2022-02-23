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Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin'in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonu, nargile...

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor! Putin'in Ukrayna Donbas'taki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıması gerilimi zirveye ulaştırdı. Gerilim tırmanmışken Rusya'da Putin'in en büyük rakibi Navalny ekibinin ortaya saçtığı görüntülere Rus liderin vereceği tepki merak ediliyor. Görüntülerde striptiz salonu ve nargile detayı yer alıyor.

23.02.2022 10:46 - Son Güncelleme: 23.02.2022 10:55
Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin’in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonıu, nargile...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başını ağrıtan saray görüntülerine yenileri eklendi. Karadeniz'de gizlice yaptırdığı iddia edilen konut, ülkede büyük tepkilere neden olmuştu. Bu sarsıntının kısa sürede bitmeyeceği, yeni fotoğraflarla daha ne anlaşıldı.

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Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin’in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonıu, nargile...

Rus muhalif Aleksey Navalny'nin yayınladığı deprem etkisi yaratan görüntüler, bir anda tüm dikkatleri Rusya'ya çekmişti. Sadece 24 saatte 20 milyondan fazla kişi tarafından izlenen görüntülerin ardından açıklamalar peş peşe geldi.

Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin’in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonıu, nargile...

Rus milyarder Arkadi Rotenberg, Putin'e yakın iş insanları tarafından rüşvet olarak yaptırıldığı ve Putin'in kullanımına tahsis edildiği öne sürülen sarayın kendisine ait olduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin’in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonıu, nargile...

Navalny, Putin'in Rusya'nın güney Karadeniz kıyısındaki lüks mülklerinin, sızdırılmış kat planlarına sahip olduğunu ileri sürdü ve internet üzerinden hazırladığı platformda Putin'in mülkünde gizli bir tünel, yüzme havuzu, buz pisti ve kilise olduğunu da iddia etti.

Rusya-Ukrayna savaşın eşiğinde! Putin’in en büyük rakibi Navalny sızdırdı: Striptiz salonıu, nargile...

Putin ise yaptığı açıklamada, 100 milyondan fazla izlenen videodaki iddiaları yalanlamıştı. Putin'e yakın iş adamlarından Rotenberg dün yaptığı açıklama ile sarayın kendisine ait olduğunu duyurdu.

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