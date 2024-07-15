15 Temmuz direnişi dünyaya örnek oldu! Başkan Erdoğan’ın cesareti Türk milletinin iradesi… Venezuela, Brezilya, Burkina Faso, Bolivya: Darbelere geçit yok

15 Temmuz FETÖ'cü darbe ve işgal girişiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur liderliği ve Türk milletinin iradesi ile püskürtülmesi dünyaya örnek oldu. Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından dünyanın dört bir yanında darbelerle tehdit edilen liderler Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Türk milletine yaptığı çağrıyı örnek aldı ve cunta yönetimlerine karşı gelen halklar, darbecilerin karşısına dikildi. İşte, 15 Temmuz destanının ardından Venezuela, Brezilya, Burkina Faso ve son olarak da Bolivya'da Türkiye'yi örnek alan darbe karşıtı direniş ruhu…