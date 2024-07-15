15 Temmuz FETÖ'cü darbe ve işgal girişiminin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur liderliği ve Türk milletinin iradesi ile püskürtülmesi dünyaya örnek oldu. Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin ardından dünyanın dört bir yanında darbelerle tehdit edilen liderler Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Türk milletine yaptığı çağrıyı örnek aldı ve cunta yönetimlerine karşı gelen halklar, darbecilerin karşısına dikildi. İşte, 15 Temmuz destanının ardından Venezuela, Brezilya, Burkina Faso ve son olarak da Bolivya'da Türkiye'yi örnek alan darbe karşıtı direniş ruhu…
15 Temmuz FETÖ'cü darbe ve işgal girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği, Türk milletinin iradesi ve cesareti ile püskürtüldü.
Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar canlarını siper ederek FETÖ'cü hainlerin karşısına dikilirken 252 vatan evladı vatan uğruna şehit düştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ VE TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU
Başkan Erdoğan'ın ve Türk milletinin FETÖ'cü darbe ve işgal girişimine karşı direnişi ise dünyaya örnek oldu.