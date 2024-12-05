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Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

Simpsonlar yine sahnedeki yerini aldı. Kehanetleri ile gündemden düşmeyen dizi Simpsonlar'ın 29 yıl önce yayımlanan bir bölümü gündeme damga vurdu. Simpsonlar, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) güneş koruyucusunun üretimini 29 yıl önceden öngördü. Sahte Güneş tutulması oluşturacak adım bugün atıldı. İşte, Simpsonlar'ın son kehanetinin detayları…

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 16:51
Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

Kehanetleri ile gündemden düşmeyen Simpsonlar bir kez daha sahnede.

Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'ten gelen ışığı engelleyerek insan yapımı bir Güneş tutulması yaratacak bir uydu inşa etti. Simpsonlar, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) güneş koruyucusunun üretimini 29 yıl önceden öngördü.

Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

SAHTE GÜNEŞ TUTULMASI

Bilim insanları mart ayındaki Güneş tutulmasını oluşturacak senkronize uyduları ve uzay araçlarını uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

Simpsonlar'da olduğu gibi bilim insanları harekete geçti fakat bunun maddi kazanç için de değil, astronomların Güneş'i incelemesine yardımcı olmak için yapıldığı belirtildi.

Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

Proba-3 görevinin amacı, astronomlara yayılan atmosferinin en dış katmanı ve uzay havası hakkında daha derin bir anlayış benimsemek olarak kaydedildi.

Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

SIMPSONLAR'DA 29 YIL ÖNCE YAYIMLANDI

Simpsonlar'ın 1995'te yayımlanan "Bay Burns'ü Kim Vurdu? Birinci Bölüm" bölümünde, Bay Burns kötü niyetli amaçlar için benzer bir cihaz üretiyor.

Springfield sakinlerini Nükleer Enerji Santralinin enerjisini kullanmaya zorlamak için güneşi engeller, bu da yaygın bir öfkeye ve bir silahlı adamın onu bir ara sokakta vurmasına yol açar.

Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

BUGÜN FIRLATILIYOR

Proba-3 bugün Hindistan'ın Sriharikota kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden PSLV-XL roketiyle fırlatılacak.

GÜNEŞ TUTULMASINI TAKLİT EDECEK

İkinci "Coronagraph" uzay aracı ile Güneş koronasını gözlemleyecek optik cihaz bulunduran Proba-3 Güneş'in ana yıldızından bir milyon kat daha sönük olan çevresindeki soluk atmosferinin ya da 'korona'sının görüntülerini açmak için karasal bir tam güneş tutulmasını taklit edecek.

Tam Güneş tutulması yaklaşık 18 yılda bir meydana gelirken bilim insanları birkaç dakikalık tutulmalar üzerinde inceleme yapabilmek için Dünya'nın farklı bölgelerine seyahat etmek zorunda kalıyor.

Proba-3 ise 19 saat 26 dakika boyunca Güneş'in kenarına daha önceki araçlardan daha fazla yaklaşırken güneş tutulması meydana getirebiliyor.

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