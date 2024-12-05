Simpsonlar yine sahnede! Şeytani uzay planı devrede: Sahte Güneş tutulmasının amacı ne?

BUGÜN FIRLATILIYOR

Proba-3 bugün Hindistan'ın Sriharikota kentindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden PSLV-XL roketiyle fırlatılacak.

GÜNEŞ TUTULMASINI TAKLİT EDECEK

İkinci "Coronagraph" uzay aracı ile Güneş koronasını gözlemleyecek optik cihaz bulunduran Proba-3 Güneş'in ana yıldızından bir milyon kat daha sönük olan çevresindeki soluk atmosferinin ya da 'korona'sının görüntülerini açmak için karasal bir tam güneş tutulmasını taklit edecek.

Tam Güneş tutulması yaklaşık 18 yılda bir meydana gelirken bilim insanları birkaç dakikalık tutulmalar üzerinde inceleme yapabilmek için Dünya'nın farklı bölgelerine seyahat etmek zorunda kalıyor.

Proba-3 ise 19 saat 26 dakika boyunca Güneş'in kenarına daha önceki araçlardan daha fazla yaklaşırken güneş tutulması meydana getirebiliyor.