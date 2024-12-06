Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Yasharahyalah ailesi, oğullarının Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında, yaklaşık üç yaş sekiz aylıkken bir solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi sonucu hayatlarını kaybettiğini öne sürdü. Enfeksiyonu zencefil ve sarımsakla "tedavi etmeye" çalıştıklarını belirttiler.

MUMYALAYIP BAHÇEYE GÖMDÜLER Daha sonra cesedi sekiz gün boyunca beklettiler ve mumyalayıp bahçelerindeki yarım metre toprağın altına gömdüler. Abiyah'ın ölümü fark edilmedi. Kalıntıları iki yıl sonra polis tarafından mezardan çıkarıldığında uzmanlar raşitizm ve kansızlık hastası olduğunu; ayrıca kısıtlı beslenmesi nedeniyle büyümesinin engellendiğini tespit ettiler.

ÇÜRÜK DİŞLER, VÜCUDUNDA KIRIKLAR Abiyah'ın dişleri de çürümüştü ve dökülüyordu, ciddi ağrılara yol açacak beş tane kırığı vardı. Adli tıp uzmanları, çürüme dolayısıyla ölüm nedenini belirleyemediler ancak kemiklerinden ciddi şekilde yetersiz beslendiğini gördüler. Savcılar, bunun zatürre ve menenjit gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini önemli ölçüde artırmış olabileceğini söyledi.

BİR DE ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇIKTILAR Sapkın çiftin ise İngiltere'de doğduğu, üniversite mezunu oldukları öğrenildi. Çocuklarının ciddi şekilde hasta olduğunun farkında olmadıklarını iddia etseler de savcılar, çocuğun acı çektiğinin açıkça belli olacağını söyledi. Naiyahmi Yasharahyalah'ın Londra Üniversitesi Queen Mary Koleji'nde tıbbi genetik alanında eğitim görürken "komplo sarmalına" düştüğü ve zamanının çoğunu internette araştırma yaparak geçirdiği öğrenildi.