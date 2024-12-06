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Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

İngiltere'de çocuklarını öldürüp mumyalayan ve bahçeye gömen çift gündeme bomba gibi düştü. Kendilerine din uyduran ve krallık ilan eden devlet düşmanı Naiyahmi-Tia Yasharahyalah çifti, küçük bebekleri Abiyah'ı da vegan besledi. Yetersiz beslenme ve soğuktan ölen bebeklerini mumyalayıp bahçeye gömen sapkın çift küçük Abiyah'ın reankarne olmasını bekledi. Bebek Abiyah üç yıl sonra bahçede polis tarafından bulunduğunda acı gerçek ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 16:20
Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

İngiltere sapkın bir çiftin kendi çocuklarına yaptıkları ile çalkalanıyor. Katı vegan olan, sadece meyve, kuruyemiş ve tohumlarla beslenen Naiyahmi Yasharahyalah ve kocası Tia, kendi uydurdukları din ve yasalarla çocuklarını öldürdü.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

DİN UYDURDULAR ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜLER

Sapkın çiftin uydurma dini, küçük oğulları Abiyah'ın sonu oldu.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

YETERSİZ BESLENMEDEN BAĞIŞIKLIĞI ÇÖKTÜ

Küçük Abiyah çocuk soğuktan yatağa bağlı olarak öldü. Abiyah'ın yetersiz beslenmeden bağışıklık sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Yasharahyalah çifti ise korkunç bir şekilde ölen oğullarının reenkarne olacağını düşünüyordu. Bu yüzden onu kiraladıkları Birmingham terasının arka bahçesine gömdüler.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

10 HAFTALIK DURUŞMA

Karı koca, çocuklarına zulmetmek ve bir çocuğun ölümüne neden olmak ya da izin verme suçlarından hapis cezasıyla karşı karşıya. Ayrıca Coventry Crown Mahkemesinde 10 hafta süren duruşmanın ardından çocuğun ölümünü gizleyerek adaleti saptırmaktan da suçlu bulundular.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Yasharahyalah ailesi, oğullarının Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında, yaklaşık üç yaş sekiz aylıkken bir solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi sonucu hayatlarını kaybettiğini öne sürdü. Enfeksiyonu zencefil ve sarımsakla "tedavi etmeye" çalıştıklarını belirttiler.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

MUMYALAYIP BAHÇEYE GÖMDÜLER

Daha sonra cesedi sekiz gün boyunca beklettiler ve mumyalayıp bahçelerindeki yarım metre toprağın altına gömdüler.

Abiyah'ın ölümü fark edilmedi. Kalıntıları iki yıl sonra polis tarafından mezardan çıkarıldığında uzmanlar raşitizm ve kansızlık hastası olduğunu; ayrıca kısıtlı beslenmesi nedeniyle büyümesinin engellendiğini tespit ettiler.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

ÇÜRÜK DİŞLER, VÜCUDUNDA KIRIKLAR

Abiyah'ın dişleri de çürümüştü ve dökülüyordu, ciddi ağrılara yol açacak beş tane kırığı vardı.

Adli tıp uzmanları, çürüme dolayısıyla ölüm nedenini belirleyemediler ancak kemiklerinden ciddi şekilde yetersiz beslendiğini gördüler. Savcılar, bunun zatürre ve menenjit gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini önemli ölçüde artırmış olabileceğini söyledi.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

BİR DE ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇIKTILAR

Sapkın çiftin ise İngiltere'de doğduğu, üniversite mezunu oldukları öğrenildi. Çocuklarının ciddi şekilde hasta olduğunun farkında olmadıklarını iddia etseler de savcılar, çocuğun acı çektiğinin açıkça belli olacağını söyledi.

Naiyahmi Yasharahyalah'ın Londra Üniversitesi Queen Mary Koleji'nde tıbbi genetik alanında eğitim görürken "komplo sarmalına" düştüğü ve zamanının çoğunu internette araştırma yaparak geçirdiği öğrenildi.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

SAPKIN ÇİFT KRALLIK İLAN ETTİ

Güneydoğu Nijerya'da yaşayan bir grubun geleneği olan lgbo kültürünü araştıran çiftin devlet karşıtı olduğu ve şebekeden bağımsız yaşadığı ortaya çıktı. 2015 yılında evlenen çift kendi sapkın dinlerini uydurdu ve isimlerini değiştirdi. Giderek daha alışılmadık bir şekilde yaşamaya başlayan çift, kendilerini Yaşarahyalah Krallığı'nın egemen ve yerli üyeleri olarak tanıttı. Öyle ki Naiyahmi kocasına "Kral" diye hitap ediyordu.

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

Sapkın çiftin "şebekeden bağımsız" evi...

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