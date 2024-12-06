Çocuklarını öldürüp mumyaladılar! İngiltere bu sapkın çifti konuşuyor: Din uydurup krallık ilan ettiler

İngiltere sapkın bir çiftin kendi çocuklarına yaptıkları ile çalkalanıyor. Katı vegan olan, sadece meyve, kuruyemiş ve tohumlarla beslenen Naiyahmi Yasharahyalah ve kocası Tia, kendi uydurdukları din ve yasalarla çocuklarını öldürdü.
DİN UYDURDULAR ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜLER
Sapkın çiftin uydurma dini, küçük oğulları Abiyah'ın sonu oldu.
YETERSİZ BESLENMEDEN BAĞIŞIKLIĞI ÇÖKTÜ
Küçük Abiyah çocuk soğuktan yatağa bağlı olarak öldü. Abiyah'ın yetersiz beslenmeden bağışıklık sisteminin çalışmadığı ortaya çıktı.
Yasharahyalah çifti ise korkunç bir şekilde ölen oğullarının reenkarne olacağını düşünüyordu. Bu yüzden onu kiraladıkları Birmingham terasının arka bahçesine gömdüler.
Yasharahyalah ailesi, oğullarının Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında, yaklaşık üç yaş sekiz aylıkken bir solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi sonucu hayatlarını kaybettiğini öne sürdü. Enfeksiyonu zencefil ve sarımsakla "tedavi etmeye" çalıştıklarını belirttiler.
MUMYALAYIP BAHÇEYE GÖMDÜLER
Daha sonra cesedi sekiz gün boyunca beklettiler ve mumyalayıp bahçelerindeki yarım metre toprağın altına gömdüler.
Abiyah'ın ölümü fark edilmedi. Kalıntıları iki yıl sonra polis tarafından mezardan çıkarıldığında uzmanlar raşitizm ve kansızlık hastası olduğunu; ayrıca kısıtlı beslenmesi nedeniyle büyümesinin engellendiğini tespit ettiler.
ÇÜRÜK DİŞLER, VÜCUDUNDA KIRIKLAR
Abiyah'ın dişleri de çürümüştü ve dökülüyordu, ciddi ağrılara yol açacak beş tane kırığı vardı.
Adli tıp uzmanları, çürüme dolayısıyla ölüm nedenini belirleyemediler ancak kemiklerinden ciddi şekilde yetersiz beslendiğini gördüler. Savcılar, bunun zatürre ve menenjit gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini önemli ölçüde artırmış olabileceğini söyledi.
BİR DE ÜNİVERSİTE MEZUNU ÇIKTILAR
Sapkın çiftin ise İngiltere'de doğduğu, üniversite mezunu oldukları öğrenildi. Çocuklarının ciddi şekilde hasta olduğunun farkında olmadıklarını iddia etseler de savcılar, çocuğun acı çektiğinin açıkça belli olacağını söyledi.
Naiyahmi Yasharahyalah'ın Londra Üniversitesi Queen Mary Koleji'nde tıbbi genetik alanında eğitim görürken "komplo sarmalına" düştüğü ve zamanının çoğunu internette araştırma yaparak geçirdiği öğrenildi.
SAPKIN ÇİFT KRALLIK İLAN ETTİ
Güneydoğu Nijerya'da yaşayan bir grubun geleneği olan lgbo kültürünü araştıran çiftin devlet karşıtı olduğu ve şebekeden bağımsız yaşadığı ortaya çıktı. 2015 yılında evlenen çift kendi sapkın dinlerini uydurdu ve isimlerini değiştirdi. Giderek daha alışılmadık bir şekilde yaşamaya başlayan çift, kendilerini Yaşarahyalah Krallığı'nın egemen ve yerli üyeleri olarak tanıttı. Öyle ki Naiyahmi kocasına "Kral" diye hitap ediyordu.