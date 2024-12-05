Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani 'nin İngiltere ziyareti gündeme damga vurdu. Kral III. Charles'ın Buckingham Sarayı 'nda Katar Emiri El Sani ve eşi Cevahir için verdiği ziyafet ve Arapça karşılaması çok konuşuldu.

Kral III. Charles, 3 Aralık'ta Al Sani ve eşi Cevahir için Buckingham Sarayı 'nda bir Devlet Ziyareti verdi.

Buckingham Sarayı 'nda İngiltere ile güçlü ticari ve askeri bağları olan gaz zengini Katar'ın Şeyhi için için kırmızı halı serildi.

KRAL ARAPÇA SELAMLADI KUR'AN'DAN AYET OKUDU

Konuşmasına Arapça selam vererek başlayan Charles, "Selamün Aleyküm" dedi ve "Eşim ve ben, Birleşik Krallık'a yapacağınız ilk resmi ziyaretiniz sırasında sizi bu akşam Buckingham Sarayı'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

El Sani'ye "İkinci evinize hoş geldiniz" diyen Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nin 32. Ayetini okudu ve "Her kim bir can kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." dedi.