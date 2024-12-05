Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin İngiltere ziyareti gündeme damga vurdu. Kral III. Charles'ın Buckingham Sarayı'nda Katar Emiri El Sani ve eşi Cevahir için verdiği ziyafet ve Arapça karşılaması çok konuşuldu.
BUCKINGHAM SARAYI'NDA KATAR ŞEYHİ'NE ÖZEL DAVET
Kral III. Charles, 3 Aralık'ta Al Sani ve eşi Cevahir için Buckingham Sarayı'nda bir Devlet Ziyareti verdi.
KIRMIZI HALILAR SERİLDİ
Buckingham Sarayı'nda İngiltere ile güçlü ticari ve askeri bağları olan gaz zengini Katar'ın Şeyhi için için kırmızı halı serildi.
KRAL ARAPÇA SELAMLADI KUR'AN'DAN AYET OKUDU
Konuşmasına Arapça selam vererek başlayan Charles, "Selamün Aleyküm" dedi ve "Eşim ve ben, Birleşik Krallık'a yapacağınız ilk resmi ziyaretiniz sırasında sizi bu akşam Buckingham Sarayı'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.
El Sani'ye "İkinci evinize hoş geldiniz" diyen Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nin 32. Ayetini okudu ve "Her kim bir can kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." dedi.
DÖRT BİN KİŞİLİK SALON
Buckingham Sarayı'ndaki dört bin kişilik salonda Başbakan Keir Starmer, Kral Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da yer aldı.
Muhalefet lideri Kemi Badenoch, Paris St-Germain Futbol Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham da davette bulunuyordu.
David Beckham daha önce eşi Victoria ile birlikte yemeğe gelirken el ele tutuşurken görülmüştü.
BILDIRCIN YUMURTALI ZİYAFET
Buckigham ziyafetinde menüde başlangıç olarak Cornish ıstakozu ve bıldırcın yumurtasından oluşan bir tartolet; ana yemekte Savoy lahanasına sarılı sülün, kızarmış kereviz püresi ve Suffolk peyniriyle patates grateni, trüf sosu ve kış sebzeleri; ardından organik Samoa vanilyalı dondurma ve Balmoral erik şerbetiyle sorbe vardı.
BUCKINGHAM SARAYI'NDA SON DAVET
Sarayda yapılacak olan yenileme çalışması dolayısıyla birkaç yıl boyunca Buckingham Sarayı'nda davet verilemeyecek. Dolayısıyla El Sani için düzenlenen tören son davet oldu.
KATAR'A ÖVGÜ
Katar Emiri'ni karşılayan Kral Charles, ülkenin Ortadoğu'daki arabuluculuk çabalarını övdü. Kral, "En umutsuz koşullarda Katar'ın sürekli çabası, azmi ve diplomatik çabaları paha biçilemezdir" dedi.
ATLI GEÇİT, FAYTONLU KARŞILAMA
İngiliz basını "Katar ile ilişkileri güçlendirmek için özenle kurgulanan davetin", Atlı Muhafızlar Geçit Töreni ve ardından Mall alışveriş merkezi boyunca Buckingham Sarayı'na doğru fayton gezisiyle başladığını belirtti.