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Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

İngiltere Kralı III. Charles'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani için Buckingham Sarayı'nda düzenlediği davet gündeme damga vurdu. Kral III. Charles'ın Atlı Muhafızlar fayton gezisiyle yaptığı karşılama çok konuşulurken Charles'ın El Sani'ye Arapça selam vermesi ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuması ise dikkat çekti. İşte, gündeme damga vuran davetten detaylar…

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:32 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:36
Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin İngiltere ziyareti gündeme damga vurdu. Kral III. Charles'ın Buckingham Sarayı'nda Katar Emiri El Sani ve eşi Cevahir için verdiği ziyafet ve Arapça karşılaması çok konuşuldu.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

BUCKINGHAM SARAYI'NDA KATAR ŞEYHİ'NE ÖZEL DAVET

Kral III. Charles, 3 Aralık'ta Al Sani ve eşi Cevahir için Buckingham Sarayı'nda bir Devlet Ziyareti verdi.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

KIRMIZI HALILAR SERİLDİ

Buckingham Sarayı'nda İngiltere ile güçlü ticari ve askeri bağları olan gaz zengini Katar'ın Şeyhi için için kırmızı halı serildi.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

KRAL ARAPÇA SELAMLADI KUR'AN'DAN AYET OKUDU

Konuşmasına Arapça selam vererek başlayan Charles, "Selamün Aleyküm" dedi ve "Eşim ve ben, Birleşik Krallık'a yapacağınız ilk resmi ziyaretiniz sırasında sizi bu akşam Buckingham Sarayı'nda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." dedi.

El Sani'ye "İkinci evinize hoş geldiniz" diyen Kur'an-ı Kerim'in Maide Suresi'nin 32. Ayetini okudu ve "Her kim bir can kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." dedi.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

DÖRT BİN KİŞİLİK SALON

Buckingham Sarayı'ndaki dört bin kişilik salonda Başbakan Keir Starmer, Kral Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton da yer aldı.

Muhalefet lideri Kemi Badenoch, Paris St-Germain Futbol Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham da davette bulunuyordu.

David Beckham daha önce eşi Victoria ile birlikte yemeğe gelirken el ele tutuşurken görülmüştü.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

BILDIRCIN YUMURTALI ZİYAFET

Buckigham ziyafetinde menüde başlangıç olarak Cornish ıstakozu ve bıldırcın yumurtasından oluşan bir tartolet; ana yemekte Savoy lahanasına sarılı sülün, kızarmış kereviz püresi ve Suffolk peyniriyle patates grateni, trüf sosu ve kış sebzeleri; ardından organik Samoa vanilyalı dondurma ve Balmoral erik şerbetiyle sorbe vardı.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

BUCKINGHAM SARAYI'NDA SON DAVET

Sarayda yapılacak olan yenileme çalışması dolayısıyla birkaç yıl boyunca Buckingham Sarayı'nda davet verilemeyecek. Dolayısıyla El Sani için düzenlenen tören son davet oldu.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

KATAR'A ÖVGÜ

Katar Emiri'ni karşılayan Kral Charles, ülkenin Ortadoğu'daki arabuluculuk çabalarını övdü. Kral, "En umutsuz koşullarda Katar'ın sürekli çabası, azmi ve diplomatik çabaları paha biçilemezdir" dedi.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

ATLI GEÇİT, FAYTONLU KARŞILAMA

İngiliz basını "Katar ile ilişkileri güçlendirmek için özenle kurgulanan davetin", Atlı Muhafızlar Geçit Töreni ve ardından Mall alışveriş merkezi boyunca Buckingham Sarayı'na doğru fayton gezisiyle başladığını belirtti.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

Katar, 2022 Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapması nedeniyle Batı ile Ortadoğu arasında önemli bir köprü olarak görülüyor.

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın önemli bir savunma ortağı olduğunu ve İngiltere ile gaz zengini Körfez ülkesi arasındaki ticaretin yıllık 6,6 milyar sterlin değerinde olduğunu, Katar'ın İngiltere ekonomisine 40 milyar sterlinlik yatırım yaptığını belirtiyor

Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu
Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu
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