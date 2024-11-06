Trump vs Harris oy oranları kaç, kim kazandı? 6 Kasım ABD başkanlık seçimi sonucu: ABD ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 2024

Dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump zaferini ilan etti. 47. ABD Başkanı seçilen Trump Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması gerçekleştiriyor. ABD'nin 47. Başkanı seçildiğini belirten Trump, "Senato'yu da biz aldık, eşi görülmemiş siyasi bir zafer kazandık." dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları: Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.