Simpsonlar Kamala Harris dedi! Trump suikastından Biden’ın adaylıktan çekilmesine… ABD seçimlerinin gidişatını tam 24 yıl önce tahmin ettiler

Dünyaca ünlü ABD animasyon dizisi Simpsonlar bu kez de Kamala Harris detayı ile gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz hafta ABD eski başkanı ve cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin yer aldığı eski bir bölümü ile gündem olan Simpsonlar, Başkan Joe Biden'ın Demokratların adaylığından çekilmesi ile bir kez daha gündeme damga vurdu. Kehanetleri ile ünlü dizinin tam 24 yıl önce Kamala Harris'i işaret ettiği ortaya çıktı. İşte, Simpsonlar'ın Kamala Harris kehaneti…