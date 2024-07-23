Simpsonlar Kamala Harris dedi! Trump suikastından Biden’ın adaylıktan çekilmesine… ABD seçimlerinin gidişatını tam 24 yıl önce tahmin ettiler

Dünyaca ünlü ABD animasyon dizisi Simpsonlar bu kez de Kamala Harris detayı ile gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz hafta ABD eski başkanı ve cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin yer aldığı eski bir bölümü ile gündem olan Simpsonlar, Başkan Joe Biden'ın Demokratların adaylığından çekilmesi ile bir kez daha gündeme damga vurdu. Kehanetleri ile ünlü dizinin tam 24 yıl önce Kamala Harris'i işaret ettiği ortaya çıktı. İşte, Simpsonlar'ın Kamala Harris kehaneti…
ABD Başkanı ve Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından dünyaca ünlü ABD animasyon dizisi Simpsonlar bir kez daha gündeme damga vurdu.
SIMPSONLAR 24 YIL ÖNCE "KAMALA HARRIS" DEDİ
Joe Biden, kendisinin çekilmesinin ardından Demokratlara başkan adaylığı için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i önerirken Simpsonların 24 yıl önce yayımlanan bir bölümü yeniden gündem oldu.
KAMALA HARRIS BAŞKAN MI OLACAK?
Kehanetleri ile ünlü dizide 24 yıl önce yer alan Kamala Harris detayı görenleri şaşkına çevirdi.