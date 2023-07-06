Dünya o anda yok olacak diyerek açıkladılar! NASA açık açık tarih verdi! Güneş, oksijen, su...

Ancak bu süreç oldukça yavaş ilerlemekte ve günlük hayatta hissedilmeyecek kadar uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Güneşteki radyasyonun etkisi zamanla artacak olsa da, insanlar için endişe verici bir durum yaratmayacak kadar uzun bir süre gerektirmektedir.