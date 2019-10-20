Şili son yılların en zorlu döneminden geçiyor! Pinochet'ten sonra ilk defa ordu sokakta

Öte yandan, sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli gösteriler ve yağmalar devam ediyor.

Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyuruldu. Ayrıca, sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülüyor.