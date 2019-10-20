Şili son yılların en zorlu döneminden geçiyor! Pinochet'ten sonra ilk defa ordu sokakta
Metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve perşembe günü şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin ve yağma olaylarının artmasıyla Şili, 1990'dan bu yana en zor dönemlerinden birini geçiriyor.
Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek, güvenlik orduya teslim ediliyor.
Metro ücretine yapılan zam protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesiyle Şili'de, demokrasinin yeniden tesis edildiği 1990'dan bu yana en zor dönemlerden biri yaşanıyor.
Şili basınında çıkan habere göre, perşembe günü, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında şiddetli çatışmalara dönüşen zam karşıtı gösterilerin şiddetlenmesi nedeniyle Santiago'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. "Acil durum" ilan edilen yerlere Valparaiso ve Concepcion şehirleri de eklendi.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın "acil durum" ilan ettiği bölgeleri sorumluluğuna verdiği General Javier Iturriaga, ülkede artan şiddet olayları nedeniyle Santiago ile Chacabuco eyaletleri ve San Bernardo ile Puente Alto bölgeleri için yerel saat ile 22.00-07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Öte yandan, sokağa çıkma yasağı ve acil durum ilanlarına rağmen ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli gösteriler ve yağmalar devam ediyor.
Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyuruldu. Ayrıca, sosyal medyada ve yerel basında paylaşılan görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülüyor.