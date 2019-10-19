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Dışişleri'nden İspanya uyarısı: Zorunlu olmadıkça Katalonya'ya gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde yaşanan ve şiddet olayların doruğa çıktığı gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan uyarıda, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça İspanya'ya ve özellikle de Katalonya bölgesine yapacakları seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiye edildi.

19.10.2019 06:44 - Son Güncelleme: 19.10.2019 06:46
Dışişleri'nden İspanya uyarısı: Zorunlu olmadıkça Katalonya'ya gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katalonya'da yaşanan gelişmelerle bağlantılı olarak, başta Barselona olmak üzere bölgede muhtelif gösterileri ve kitlesel eylemlerin düzenlendiğine dikkat çekildi.

Dışişleri'nden İspanya uyarısı: Zorunlu olmadıkça Katalonya'ya gitmeyin!

Bölgede yaşayan veya turist olarak giden Türk vatandaşlarının hareketliliklerden ve kalabalık gruplardan uzak durmalarına dikkatin çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Dışişleri'nden İspanya uyarısı: Zorunlu olmadıkça Katalonya'ya gitmeyin!

"Her halükarda bulundukları ortamlarda dikkatli hareket etmeleri tavsiye olunmaktadır. Önümüzdeki günler için bölgeye seyahat planı yapan vatandaşlarımızın zorunlu bir sebep bulunmadığı takdirde bu planlarını gözden geçirmeleri de yararlı olabilecektir. Yol kapama, trafiği kesme gibi eylemler nedeniyle toplu taşıma dahil kent içi ve şehirlerarası ulaşımda da aksamalar meydana gelmektedir. Özellikle Barselona Havaalanı'ndaki gösterilerin havaalanının işleyişini aksattığı, bazı uçuş ve tren seferlerinde gecikme ve iptallere yol açtığı dikkate alınmalıdır."

Dışişleri'nden İspanya uyarısı: Zorunlu olmadıkça Katalonya'ya gitmeyin!

Açıklamada, Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğunun sosyal medya hesaplarını yakından takip etmesinin yararlı olacağının altı çizildi.

Dışişleri'nden İspanya uyarısı: Zorunlu olmadıkça Katalonya'ya gitmeyin!

İspanya'nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkemenin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barcelona sokaklarında toplandı.

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