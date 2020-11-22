Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!
Azerbaycan'a cepheden cevap veremeyen ve büyük hezimete uğrayan Ermenistan'ın yanında gönüllü olarak savaşmak isteyen iki Yunan sporcudan biri Dağlık Karabağ'da öldürüldü. Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian, Dedeağaç'tan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğunu yazdı.
22.11.2020 15:30
- Son Güncelleme: 22.11.2020 15:41
Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman. Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise dün de Bakü'de temaslarda bulundu. İstifa eden Ermeni generalin itirafı ise dünyayı şoke etti. Öte yandan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğu, birinin öldürüldüğü ortaya çıktı.
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