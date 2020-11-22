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Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!

Azerbaycan'a cepheden cevap veremeyen ve büyük hezimete uğrayan Ermenistan'ın yanında gönüllü olarak savaşmak isteyen iki Yunan sporcudan biri Dağlık Karabağ'da öldürüldü. Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian, Dedeağaç'tan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğunu yazdı.

22.11.2020 15:30 - Son Güncelleme: 22.11.2020 15:41
Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!

Dağlık Karabağ'da diz çöküp 10 Kasım anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da ortalık tam anlamıyla toz duman. Cuma günü Erivan'a giden Rus heyeti ise dün de Bakü'de temaslarda bulundu. İstifa eden Ermeni generalin itirafı ise dünyayı şoke etti. Öte yandan iki Yunan sporcunun Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan'ın yanında savaşmak için gönüllü olduğu, birinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!

İSTİFA EDEN GENERAL İTİRAF ETTİ
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndaki görevinden istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını itiraf etti.

Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, ancak nerede kullanıldığına dair bilgi veremem" dedi.

Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!

Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık" diye konuştu.

Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaşan Yunan sporcu öldürüldü!

Ermenistan Başsavcılığı, Hakopyan'ın açıklamalarına soruşturma başlatılacağını bildirdi.

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