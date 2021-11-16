SİHA’ların savunma sistemlerini dağıttığı Rusya’dan skandal! Bayraktar Akıncı TİHA’yı füzelerin hedefine koydular!
Ukrayna'nın Türk SİHA'ları ile savunma sistemini dağıttığı Rusya'dan skandal bir tanıtım videosu geldi. İngilizce hazırlanan videoda Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) hedefe konulduğu ve savaş uçağından ateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.
Aylar önce muharebe drone'u Lancet'in test görüntülerinde Bayraktar TB2'yi hedef tahtasına koyan Rusya, bu kez beşinci nesil savaş uçağı Checkmate Su-75'in tanıtım videosunda başka bir skandala imza attı.
Uluslararası haber ajansı AP, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayan havacılık fuarında görücüye çıkan Checkmate Su-75 jetinin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Fuara katılan Rus yetkililer tarafından Ortadoğu pazarında satılmak istendiği açıklanan savaş uçağının tanıtım videosunda ise, bir ayrıntı gözden kaçacak gibi değildi.
İngilizce hazırlanan videoda Türkiye'nin gururu Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) hedefe konulduğu ve savaş uçağından ateşlenen füzeyle vurulduğu görüldü.
Söz konusu görüntüler, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'da Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) karşısında çaresiz kalan Rusların imza attığı ilk skandal değil.