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Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

Dünya 2019 yılında Wuhan'dan yayılan koronavirüsle hala savaşırken yeni gelen haber şoke etti. Wuhan'daki hayvan pazarında tespit edilen 71 virüsten 18'inin "yüksek risk" kategorisinde olduğu ve özellikle misk kedisinde bulunduğu ortaya çıktı. İngiliz medyası "Bilinmeyen Hastalık-Çin yeni bir salgını tetikleyebilir" başlığıyla virüsleri duyurdu.

15.11.2021 10:57 - Son Güncelleme: 15.11.2021 10:57
Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'in eşine rastlanmayan yasak kararlarının nedeni ortaya çıktı, Aralık 2019'dan bu yana gündemden düşmeyen canlı hayvan pazarından ürkütücü haberler geliyor.

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Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

Çin'in Wuhan şehrinde resmi kayıtlara göre ilk kez Kasım 2019'da tespit edilen ancak dünyaya bir ay sonra duyurulan Kovid-19, şimdiye kadar yeryüzünde 250 milyonu aşkın insana bulaştı.

Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan salgın, koronavirüs aşılarıyla nispeten kontrol altına alındı ancak Çin'de bulunan yeni virüsler farklı kabusların tetikleyicisi olabilir.

Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

Bilim insanları Kovid-19'un ilk kez görüldüğü yer olarak açıklanan Wuhan'daki canlı hayvan pazarlarında 'yüksek risk' taşıyan 18 farklı virüs tespit etti, dünyayı yeni bir salgın korkusu sardı.

Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?

İngiliz araştırmacı Dr. Eddie Holmes, Wuhan şehrindeki Huanan deniz ürünleri pazarını beş yıl önce ziyaret ettiğinde Çinli uzmanların hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs riskine dikkat çektiğini söylemişti.

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