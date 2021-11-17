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Haberler Dünya Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi. Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

17.11.2021 23:38 - Son Güncelleme: 17.11.2021 23:39
Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki göçmenler, kurdukları kampta beklemeye devam ederken zaman zaman Belarus tarafından Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçme girişimlerinde bulunuyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme amacıyla Irak'tan vize alarak Belarus'a gelerek bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, bölgede kendi kurduklarıyla sınır geçiş noktasındaki kampta ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.

Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin arasındaki bazı gruplar, zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunuyor.

Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

BELARUS-LİTVANYA SINIRINDA GÖÇMENLERE KÖPEKLE MÜDAHALE
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi.

Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Litvanya sınır görevlilerinin dün gece Irak vatandaşlarını Belarus topraklarına geri püskürtmek için acımasız bir girişimde bulunduğu kaydedilen açıklamada, olayın Klevitsa sınır bölgesinde meydana geldiği aktarıldı.

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