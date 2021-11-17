Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Avrupa'ya göçme amacıyla Irak'tan vize alarak Belarus'a gelerek bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, bölgede kendi kurduklarıyla sınır geçiş noktasındaki kampta ve lojistik merkezlerinde kalıyorlar.