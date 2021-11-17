Belarus-Litvanya sınırında insanlık dışı görüntü! Göçmenlere köpekle müdahale ettiler
Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus-Litvanya sınırında Litvanyalı sınır güvenlik görevlilerinin göçmenleri zorla Belarus topraklarına geri gönderme girişimlerinin de devam ettiği bildirildi. Litvanya sınırında göçmenlere yönelik muamelenin kayda geçirildiği video paylaşımı ile yapılan açıklamada, "Video, komşu devletin (Litvanya) sınır muhafızının yerde yatan bir göçmeni vahşice dövdüğü, ardından bir köpeği üzerine saldığı, köpeğin bir kişinin bacağını ısırdığını ve uyku tulumunu parçalamaya başladığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.
17.11.2021 23:38
- Son Güncelleme: 17.11.2021 23:39