RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

Dünyanın konuştuğu Rusya'nın batan gemisi hakkında şok bir iddia geldi. Moskva'nın mürettebatında olan ve kurtarıldığı iddia edilen denizcilerden hala haber alınamıyor. Çaresizce bekleyen aileler, Rusya'nın ölümleri örtbas ettiği iddiaları dolaşırken, Kremlin'den savaş gemisi Moskva battığında kaç kişinin öldüğünü açıklamasını bekliyor.

19.04.2022 16:38 - Son Güncelleme: 19.04.2022 16:38
Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

13 Nisan'da Karadeniz'de batan Rus savaş gemisi Moskva'ya ait fotoğraflar dün ortaya çıkmıştı. Ukrayna tarafı gemiyi iki füzeyle vurduklarını öne sürerken, Rusya tarafı savaş gemisinin teknik arızadan ötürü çıkan yangın ve patlamalar sonucunda battığını iddia etmişti.

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Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

EN AZ 200 ASKER YARALANDI
Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflar, güvertenin altında yanan alevler ile gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakasını ve geminin sol tarafında ağır bir hasar olduğunu gösterdi. Fotoğraflar, Moskva'da bulunan en az 200 askerin de yaralandığını açığa çıkardı.

Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

KURTARILDIĞI İDDİA EDİLEN DENİZCİLER NEREDE?
Şimdiyse kayıp denizcilerin kederli aileleri, Vladimir Putin'den bir cevap bekliyor ve "Oğullarımız nerede?" diye soruyor. Çaresizce bekleyen aileler, Rusya'nın ölümleri örtbas ettiği iddiaları dolaşırken, Kremlin'den savaş gemisi Moskva battığında kaç kişinin öldüğünü açıklamasını bekliyor.

Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

Moskova ise, gemideki 514 mürettebatın neredeyse tamamının kurtarıldığı konusunda ısrar ediyor. Ancak gemi battıktan sonra limanda çekilen görüntülerde, denizcilerin araçlarının hala park halinde olduğu dikkat çekiyor. Bu da denizcilerin gemiden inip araçlarını almadığını işaret ediyor.

Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

KREMLİN'DEN SKANDAL VİDEO
Dün gece saldırının ardından savaş gemisinin yandığını gösteren dramatik görüntüler ortaya çıkarken, Kremlin yetkilileri hayatta kalanlar için düzenlendiği iddia edilen bir törenin görüntülerini yayınladı. Ancak yayınlanan videoda aynı askerlerin görüntüsü yineleniyor ve ağaç yaprakları videonun yılın farklı bir zamanında çekildiği duygusu uyandırıyor.

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