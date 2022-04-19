Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?
Dünyanın konuştuğu Rusya'nın batan gemisi hakkında şok bir iddia geldi. Moskva'nın mürettebatında olan ve kurtarıldığı iddia edilen denizcilerden hala haber alınamıyor. Çaresizce bekleyen aileler, Rusya'nın ölümleri örtbas ettiği iddiaları dolaşırken, Kremlin'den savaş gemisi Moskva battığında kaç kişinin öldüğünü açıklamasını bekliyor.
EN AZ 200 ASKER YARALANDI
Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflar, güvertenin altında yanan alevler ile gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakasını ve geminin sol tarafında ağır bir hasar olduğunu gösterdi. Fotoğraflar, Moskva'da bulunan en az 200 askerin de yaralandığını açığa çıkardı.
KURTARILDIĞI İDDİA EDİLEN DENİZCİLER NEREDE?
Şimdiyse kayıp denizcilerin kederli aileleri, Vladimir Putin'den bir cevap bekliyor ve "Oğullarımız nerede?" diye soruyor. Çaresizce bekleyen aileler, Rusya'nın ölümleri örtbas ettiği iddiaları dolaşırken, Kremlin'den savaş gemisi Moskva battığında kaç kişinin öldüğünü açıklamasını bekliyor.
KREMLİN'DEN SKANDAL VİDEO
Dün gece saldırının ardından savaş gemisinin yandığını gösteren dramatik görüntüler ortaya çıkarken, Kremlin yetkilileri hayatta kalanlar için düzenlendiği iddia edilen bir törenin görüntülerini yayınladı. Ancak yayınlanan videoda aynı askerlerin görüntüsü yineleniyor ve ağaç yaprakları videonun yılın farklı bir zamanında çekildiği duygusu uyandırıyor.