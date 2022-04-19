Rusların batan gemisi Moskva hakkında şok iddia! Mürettebatın aileleri: Oğullarımız nerede?

EN AZ 200 ASKER YARALANDI

Rus savaş gemisinin yanındaki bir kurtarma gemisinden çekilmiş gibi görünen fotoğraflar, güvertenin altında yanan alevler ile gökyüzüne yükselen kalın bir siyah duman tabakasını ve geminin sol tarafında ağır bir hasar olduğunu gösterdi. Fotoğraflar, Moskva'da bulunan en az 200 askerin de yaralandığını açığa çıkardı.