RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya Gazze'ye kilitlendi! 73 yıl sonra bir ilk! Demir Kubbe yara aldı katil İsrail harekete geçti! Skandal karar

Dünya günlerdir Doğu Kudüs'te devam eden İsrail zulmüne kilitlendi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zulmün devam edeceğini açık açık söyledi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre mesafedeki bölgeler için olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını talep etti. İsrail konusundaki araştırmalarıyla bilinen Filistinli yazar Adnan Ebu Amir, İsrail'in 73 yıllık tarihinde Tel Aviv'in ilk defa böylesine bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti. İşte detaylar...

12.05.2021 17:37 - Son Güncelleme: 12.05.2021 18:23
Dünya Gazze'ye kilitlendi! Şehit sayısı yükseliyor! Katil İsrail'den skandal karar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen askeri operasyonlarda Hamas'ın kıdemli komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve operasyonun devam edeceğini belirtti.

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Dünya Gazze'ye kilitlendi! Şehit sayısı yükseliyor! Katil İsrail'den skandal karar

Netanyahu, Tel Aviv'deki bir hastanede dün akşam Hamas'ın düzenlediği füze saldırılarında yaralananları ziyaret etti.

Dünya Gazze'ye kilitlendi! Şehit sayısı yükseliyor! Katil İsrail'den skandal karar

Ziyaret sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik dün gerçekleştirilen hava saldırısında Hamas'ın üst düzey komutanlarının etkisiz hale getirildiğini ve Hamas'a hayal dahi edemeyeceği şekilde darbe vuracaklarını savundu.

Dünya Gazze'ye kilitlendi! Şehit sayısı yükseliyor! Katil İsrail'den skandal karar

Netanyahu, İsrail'in Hamas'a çok daha yüksek bir güçle karşılık verdiğini ve buna devam edeceklerini söyledi.

Dünya Gazze'ye kilitlendi! Şehit sayısı yükseliyor! Katil İsrail'den skandal karar

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı.