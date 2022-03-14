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Haberler Dünya SİHA'lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

SİHA'lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Yerli ve milli üretim SİHA'lar dünyanın gündeminde! Birçok ülkeden taleplerin yağdığı SİHA'lara Letonya da talip oldu. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Türkiye altı aylığına Bayraktar TB2'leri ülkemize konuşlandırırsa çok memnun oluruz" dedi. Pabriks ayrıca, Türkiye'nin PESCO projelerine girme talebine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

14.03.2022 09:40 - Son Güncelleme: 14.03.2022 09:55
SİHA’lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Letonya'nın Savunma Bakanı Artis Pabriks, katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuştu.

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SİHA’lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariğiyle ilgili görüşmelerin halen daha devam ettiğini kaydeden Pabriks, "Henüz anlaşmayı (Bayraktar TB2 için) imzalamış değiliz. Bu ilgisiz olduğumuz manasına gelmiyor zira Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Elbette bütçemizi de dikkate almamız gerekiyor. Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. Şu anda Savunma Bakanlığı ile bunu konuşuyoruz. Yani hayır, almayacağız demiyorum ama gidip de yarın bu sistemi alıyoruz diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" dedi

SİHA’lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Artis Pabriks, BAYKAR'ın tesislerini ziyaret ederek Haluk Bayraktar ile görüşmüştü.

SİHA’lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

Türkiye'nin, Avrupa'nın gelecekteki savunma ve güvenlik politikasının parçalarından birisi olacak olan Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) kapsamındaki projelere katılmak için yaptığı başvuruya ise, "Türkiye'nin PESCO projelerine dahil olmasını destekleriz. Bize göre kapı tüm NATO partnerlerine açık olmalı.

SİHA’lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz

AB söz konusu olduğunda Letonya Türkiye'yi pek çok durumda destekliyor. AB'deki lobiniz biziz. Bu kesinlikle bizim çıkarımıza olan bir durum" diye cevap verdi.

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