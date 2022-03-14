SİHA'lara bir ülke daha talip oldu: Ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz
Yerli ve milli üretim SİHA'lar dünyanın gündeminde! Birçok ülkeden taleplerin yağdığı SİHA'lara Letonya da talip oldu. Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, "Türkiye altı aylığına Bayraktar TB2'leri ülkemize konuşlandırırsa çok memnun oluruz" dedi. Pabriks ayrıca, Türkiye'nin PESCO projelerine girme talebine olumlu yanıt vereceklerini söyledi.
Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariğiyle ilgili görüşmelerin halen daha devam ettiğini kaydeden Pabriks, "Henüz anlaşmayı (Bayraktar TB2 için) imzalamış değiliz. Bu ilgisiz olduğumuz manasına gelmiyor zira Türkiye'nin ürettiği pek çok endüstriyel ürünle ilgileniyoruz. Elbette bütçemizi de dikkate almamız gerekiyor. Bayraktar TB2'leri kendi semalarımızda test etmek istiyoruz. Şu anda Savunma Bakanlığı ile bunu konuşuyoruz. Yani hayır, almayacağız demiyorum ama gidip de yarın bu sistemi alıyoruz diyemem. İlgiliyiz ve bu sistemleri test etmek istiyoruz" dedi
Türkiye'nin, Avrupa'nın gelecekteki savunma ve güvenlik politikasının parçalarından birisi olacak olan Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması (PESCO) kapsamındaki projelere katılmak için yaptığı başvuruya ise, "Türkiye'nin PESCO projelerine dahil olmasını destekleriz. Bize göre kapı tüm NATO partnerlerine açık olmalı.