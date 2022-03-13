Rusya Ukrayna savaşı sonrası dünyayı bekleyen yeni tehlike: Uluslararası Uzay İstasyonu dünyaya düşebilir
Rusya Ukrayna savaşı 18. gününe girdi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) çalışmaya devam edebilmesi için yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı. Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde 500 tonluk istasyonun Dünya'ya düşmesinin en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti.
13.03.2022 07:55 - Son Güncelleme: 13.03.2022 08:02
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 17'nci gün geride kaldı. Ülkenin doğusundaki saldırılar da yoğunlaşıyor. Dün sabah başkent Kiev'in yanı sıra Odessa, Dinyeper ve Harkiv'de Rus hava saldırılarına karşı sirenler çaldı.
Bir sanayi şehri olan Dinyeper ilk kez saldırılara hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rus kuvvetleri, Ukrayna askeri altyapısına ait 3 bin 491 hedefi imha ettiğini açıkladı.
DONDURUCU SOĞUK VAR
Dünyanın gözü bir yandan başkent Kiev'de, diğer taraftan yoğun bir bombardıman altındaki liman kenti Mariupol'de. Rus askeri birlikleri Mariupol'ü kuşattı.