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SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'da tüm dengeleri değiştiren SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor. Her gün başka bir ülkenin basınında yer alan SİHA'lar bu kez ABD medyasının manşetlerini süsledi. ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı. Baykar'ın insansız savaş uçağı programının, Türkiye'nin yeni nesil F-35 savaş uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geldiğine işaret edildi.

02.03.2021 11:30 - Son Güncelleme: 02.03.2021 11:30
SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

Son yıllarda savunma sanayiinde önemli hamleler yapan Türkiye'nin çalışmalarında Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ön plana çıkıyor.

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SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

Sahada oyun değiştirici role sahip olan SİHA'lar, Libya ve Azerbaycan'da etkinliğini kanıtlayarak, adından söz ettirmeye devam etti.

SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracının kavramsal tasarım aşamasına başladığını yazdı.

SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

"TÜRKİYE'NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI YAPILACAK"
Şirketin, Türkiye'ye ilk insansız hava muharebe aracını kazandırmayı hedeflediğine dikkat çekildi.

SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor! SİHA bu sefer ABD basınında manşet oldu! Dikkat çeken F-35 detayı

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, söz konusu savaş uçağının öncelikli programları olduğunu söylediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı olan 2023 yılına kadar kavramsal tasarım aşamasının tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.